FOX'a yeni dizi "Yabani" geliyor! Dizinin kadrosu belli olmaya başladı

Yabani dizisinin hazırlıkları sürüyor. Merakla beklenen dizinin ilk el sıkışılan başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı olmuştu. FOX'un "Yabani" dizisinin kadrosuna yeni isimler katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş‘ın haberine göre, 20 Temmuz‘da sete çıkması planlanan diziyi M. Çağatay Tosun yönetiyor ve Hilal Yıldız yazıyor. Sokaklarda kimsesiz büyümüş Yaman‘ın etkileyici hikayesini beyazcama taşıyan dizinin kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu. Dizide Neslihan (Dolunay Soysert) ile Serhan’ın (Yurdaer Okur) kızı ve Ateş’in (Bertan Aslani) kardeşi Çağla’yı genç yetenek Seray Özkan canlandıracak.

Şebnem Hassanisoughi merakla beklenen dizide “Şebnem” rolüne hayat verecek. Neslihan’ın hem çocukluk arkadaşı, hem de ailesinin sahibi olduğu Yücesoy Hastanesi’nin de finans müdürü olan Şebnem, aynı zamanda Rüya’nın (Simay Barlas) annesidir.

Dizinin diğer önemli karakterlerinden Yücesoy Hastanesi’nin başhemşiresi Feride’yi Ayşegül Ünsal ve Feride’nin kız kardeşi Yurdagül’ü Birgül Ulusoy, Yurdagül’ün eşi Osman’ı ise Güray Görkem canlandırıyor.