G.D.O. Karakedi

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"Akıllısı beni bulmaz, delisi peşimi bırakmaz." sloganı ile beyaz perdeyi renklendiren G.D.O. Karakedi filminin senaristi Şafak Sezer, kendi üslubu ve espri anlayışı ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor! Doyasıya gülmek isteyenler kaçırmasın.

Yönetmenliğini Murat Aslan’ın yaptığı G.D.O. Karakedi filmi, Balat’ta yaşayan üç kardeşin hikayesini konu alıyor. Kardeşlerden Gürkan Güler (Şafak Sezer), Balat’ın yerlisidir. Anne ve babası rahmetli olmuş olan Gürkan’ın, kardeşleri Duran (Volkan Başaran) ve Orhan’dan (Serkan Şengül) başka kimsesi yoktur. Üç kardeş babalarından kalan Balat’taki evlerinde bekar hayatı yaşamaktadırlar. Gürkan, erken yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üstlendiği için evlenememiştir. Gürkan ve Duran baba yadigarı ticari taksi ile dönüşümlü olarak taksicilik yapmakta, en küçük kardeşleri Orhan ise tezgahta pilav satarak eve katkı sağlamaktadır. Üç kardeş, zor yaşam şartlarında ayakta kalmak için mücadele etmektedir. Ancak üç kardeş için hayat bu kadar sakin ilerlemeyecektir. Çünkü Duran’ın Elmas’ı kaçırdığı, Orhan’ın elmasları bulduğu günde, Gürkan’ın da taksisinde kazara müşterisi ölünce kardeşlerin tabana kuvvet kaçmak ve birbiri için mücadele etmekten başka seçeneği kalmaz. Ve işte asıl macera o zaman başlar.