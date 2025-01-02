Gülben Ergen yıllar sonra ekrana dönüyor

'Biz Ayrılamayız', 'Fırat', 'Marziye', 'Dadı', 'Gönül' ve 'Vezir Parmağı' gibi birçok projede yer alan şarkıcı Gülben Ergen, yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

'PİYASA' DİZİSİYLE OYUNCULUĞA GERİ DÖNÜYOR

Gülben Ergen, Pastel Film’in 'Piyasa' adlı dizisiyle anlaştı. Kanal D'de ekrana gelecek, Yaşar İrvül ile Efe İrvül'ün yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosu Mehmet Barış Günger imzası taşıyor.

ŞUBAT 2025'TE EKRANA GELECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gülben Ergen, Alp Navruz ile İlayda Alişan’ı buluşturan 'Piyasa'da, gazetecilik yapan 'Ahsen' adlı karaktere hayat verecek.