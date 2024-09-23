Güzel Aşklar Diyarı dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Güzel Aşklar Diyarı nerede çekiliyor?

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Güzel Aşklar Diyarı, bugün izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Güzel Aşklar Diyarı, Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyor. Bir aşkın, masum bir ailenin felaketine sebep olacağı dizi, ilk bölümüyle bugün saat 20.00’de Kanal D’de seyirci karşısına çıkacak.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İzmir’de yaşayan, tıp fakültesini yeni bitirmiş olan Deniz, sevgilisi Arhan’ın ailesiyle tanışmak için Kapadokya’ya gider. Masal gibi başlayan bu yolculuk kimsenin beklemediği bir savaşın fitilinin ateşlenmesine neden olur. Her şeye rağmen evlenmekte kararlı olan Arhan ve Deniz’in ihtişamlı düğünü kanlı bir geceye dönüşür. Şimdi Deniz hiç bilmediği bir coğrafyada, kendisine düşman Alaca ailesinin içerisinde var olma savaşı verecektir. Deniz ve Arhan onları çevreleyen bunca zorluğa rağmen aşklarını korumayı başarabilecekler midir?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCU KADROSU

Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ali Başar, Ekin Aksoy, Yunus Narin, Berkan Şal, Miray Akay, Lidya Atlik, Yankı Ayhan, İbrahim Dizlek, Sercan Gülbahar, Ersel Şebil, Pervin Ünalp,Işıltı Su Alyanak, Mustafa Arda Işık, Yiğit Yapıcı.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Güzel Aşklar Diyarı’nın çekimleri daha çok Kapadokya yapılsa da Karadeniz ve Diyarbakır gibi farklı coğrafyalarda çekilen etkileyici görüntüler de dizinin ilerleyen bölümlerinde seyirci ile buluşacak. Dizi, güçlü bir hikâyenin yanı sıra Anadolu’nun eşsiz güzelliği ile de görsel bir şölen yaşatacak.

Yapım : Med Yapım

Yapımcı : Mahsun Kırmızıgül, Murat Tokat, Fatih Aksoy

Yönetmen : Mahsun Kırmızıgül, Deniz Koloş

Senaryo : Özlem İnci Hekimoğlu, Nil Güleç Ünsal

MAHSUN KIRMIZIGÜL: MELTEM NEW YORK'TAKİ EVİNİ KAPATIP GELDİ

Kırmızıgül, "Meltem Cumbul, New York'ta evini kapattı, buraya taşındı. Halil Ergün, uzun zaman sonra bu projeyi kabul etti. Güzel bir kadromuz var. Bu ay içinde Kapadokya'da çekimlere başlayacağız. Sonrasında Karadeniz ve Diyarbakır çekimlerimiz olacak. Doğru insanlarla iyi bir projede buluştuk." değerlendirmesinde bulundu.

“DENİZ BANA İLHAM VERİYOR.”

Yepyeni bir proje ile yeniden Kanal D ekranlarına gelen Özgü Kaya, çok heyecanlı olduğuna değinerek “Deniz Dervişoğlu, benim için çok özel, çünkü onun güçlü duruşu, hayata bakışı ve tüm zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesi bana da ilham veriyor. İzmir’de başlayıp Kapadokya’da bambaşka bir yöne evrilen bu hikaye, Deniz’in hem kendini keşfetme yolculuğu hem de aşkı için verdiği büyük bir savaş. İzleyicilerin, bu akşamdan itibaren Deniz’in yaşadıklarına tanıklık ederken kendi hayatlarından da bir şeyler bulabileceklerini düşünüyorum. Ekran başındaki herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte heyecanlı, sürükleyici ve duygusal bir yolculuğa çıkacağız.” dedi.

“DUYGUSAL YOLCULUĞA ÇIKACAKSINIZ.”

Burak Berkay Akgül de uzun bir emeğin getirdiği sevinci dile getirerek “Dizimiz nihayet izleyicilerimizle buluşacak. Çok heyecanlıyız! Umarım bu dizi, hayallerindeki aşkı arayan herkese unutulmaz bir duygusal yolculuk yaşatır." diye konuştu.

MELTEM CUMBUL: HİKAYE BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI

Oyuncu Cumbul da uzun zamandır bu projeyi beklediğini kaydederek, "Okuma provamızda çok güzel oldu. Karakterleri daha net görebildim. Hikaye beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ailenin ve aşkın önemini çok güzel anlatan bir hikaye. Bir de ben çocukken babamın işi dolayısıyla Kapadokya'da üç yıl geçirmiştik. O yüzden o mekanı düşünerek hikayeyi okumak daha etkileyici oldu benim için." ifadelerini kullandı.