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Halam Geldi

Gazeteci Evrim Kanpolat’ın kaleminden yaşanmış bir hikaye...
Köyde üç çocuk, üçü de Diyarbakırlı, üçü de 13 yaşında, üçü de kaderine tutsak yol arkadaşları... Çözüldükçe karışan bir törenin, ÇOCUK GELİNLERİN hikayesi bu...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ezan seslerine Kilise çanının, Türk müziğine Yunan ezgilerinin eşlik ettiği, Diyarbakırlı Türklerle Kıbrıslı Türklerin bir arada yaşadığı sınır köyü AKINCILAR’da geçiyor. (Sınırdaki köy Rum köyü Limya Lympia)

“Halam Geldi“ Filmi; ülkenin kanayan yarası ‘çocuk gelinlerin onulmaz dramını’ çocukların gözünden anlatarak, sosyal sorumluluğunu yerine getirmeyi hedeflemektedir.

Gazeteci Evrim Kanpolat’ın bizzat şahit olduğu gerçek bir olaydan yola çıkarak yazdığı filmin senaryosu, Türkiye’nin en büyük problemlerinden biri olan çocuk yaşta gelin olan kızların acı dramını ve akraba evliliklerini ele alıyor.

Filmin senaryosunun IV Antrakt Uzun Metrajlı Film Senaryosu Yarışması’nda Birincilik ödülü aldığını da hatırlatalım.

Oyuncular:
Çocuk Oyuncular: Miray Akay (Myroslava Kostyeva), Melisa Celayir, Tunç Oral, Görkem Eşgünoğlu (Down Sendromlu), Melis Kara, Alfie (Köpek)

Türk Oyuncular: Burçin Terzioğlu, Tugay Mercan, Onuryay Evrentan, Necip Memili, Dilek Çelebi, Ümit Çırak,Turgay Tanülkü, Şefika Ümit Tolun, Berke Hürcan, Gürsu Gür, Nesrin Üskanat, Funda Pelin Kurt, Erkan Kabakçıoğlu, Cemal Gönen, Mert Soyyer, Metin Soyyer, Ömer Babacan (Bedensel Engelli), Orhan Osman (Buzuki Orhan), Metin Soltay.

K.K.T.C. Oyuncular: Osman Alkaş, Barış Refikoğlu, Erol Refikoğlu, Mehmet Samer, Derman Atik, Mehmet Soyluoğlu, Tuygun Töre, Akıncılar Köyü Sakinleri ve SOS Köyü Çocukları (KKTC Kimsesiz Çocuklar Kurumu)

Yönetmen / Directed by Erhan Kozan
Yapımcı / Producer Sami Dündar 
Ortak Yapımcı / Co-Producer Said Taktak 
Yazan / Written by Evrim Kanpolat 
Uygulayıcı Yapımcı / Line Producer Ebru Hamamcıoğlu
Yardımcı Yönetmen / First Assistant Director Çiğdem Girgin & Zeliha Orman
Yapım Sorumlusu / Production Manager Abdullah Yalçın
Görüntü Yönetmeni / Director of Photography Emre Konuk & Türksoy Gölebeyi 
Kurgu / Editing Mustafa Preşeva & Said Ali Demir 
Müzik / Music Ercüent Vural 
Ses Tasarımı / Sound Design Fırat Çavaş & Merih Erseçgen 
Makyaj ve Saç Tasarım / Make-Up Artist & Hair Designer Derya Ergün 
Kostüm / Costume Tuba Ataç & Rabia Durak 
Sanat Yönetimi / Art Direction Burhan Türk 
Yapım Tasarımı / Production Designer Sami Dündar 
Oyuncu Seçimi / Casting by Başay Okay & Serap Hatipoğlu 
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