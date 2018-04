Halam Geldi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Gazeteci Evrim Kanpolat’ın kaleminden yaşanmış bir hikaye...

Köyde üç çocuk, üçü de Diyarbakırlı, üçü de 13 yaşında, üçü de kaderine tutsak yol arkadaşları... Çözüldükçe karışan bir törenin, ÇOCUK GELİNLERİN hikayesi bu...



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ezan seslerine Kilise çanının, Türk müziğine Yunan ezgilerinin eşlik ettiği, Diyarbakırlı Türklerle Kıbrıslı Türklerin bir arada yaşadığı sınır köyü AKINCILAR’da geçiyor. (Sınırdaki köy Rum köyü Limya Lympia)



“Halam Geldi“ Filmi; ülkenin kanayan yarası ‘çocuk gelinlerin onulmaz dramını’ çocukların gözünden anlatarak, sosyal sorumluluğunu yerine getirmeyi hedeflemektedir.



Gazeteci Evrim Kanpolat’ın bizzat şahit olduğu gerçek bir olaydan yola çıkarak yazdığı filmin senaryosu, Türkiye’nin en büyük problemlerinden biri olan çocuk yaşta gelin olan kızların acı dramını ve akraba evliliklerini ele alıyor.



Filmin senaryosunun IV Antrakt Uzun Metrajlı Film Senaryosu Yarışması’nda Birincilik ödülü aldığını da hatırlatalım.



Oyuncular:

Çocuk Oyuncular: Miray Akay (Myroslava Kostyeva), Melisa Celayir, Tunç Oral, Görkem Eşgünoğlu (Down Sendromlu), Melis Kara, Alfie (Köpek)



Türk Oyuncular: Burçin Terzioğlu, Tugay Mercan, Onuryay Evrentan, Necip Memili, Dilek Çelebi, Ümit Çırak,Turgay Tanülkü, Şefika Ümit Tolun, Berke Hürcan, Gürsu Gür, Nesrin Üskanat, Funda Pelin Kurt, Erkan Kabakçıoğlu, Cemal Gönen, Mert Soyyer, Metin Soyyer, Ömer Babacan (Bedensel Engelli), Orhan Osman (Buzuki Orhan), Metin Soltay.



K.K.T.C. Oyuncular: Osman Alkaş, Barış Refikoğlu, Erol Refikoğlu, Mehmet Samer, Derman Atik, Mehmet Soyluoğlu, Tuygun Töre, Akıncılar Köyü Sakinleri ve SOS Köyü Çocukları (KKTC Kimsesiz Çocuklar Kurumu)



Yönetmen / Directed by Erhan Kozan

Yapımcı / Producer Sami Dündar

Ortak Yapımcı / Co-Producer Said Taktak

Yazan / Written by Evrim Kanpolat

Uygulayıcı Yapımcı / Line Producer Ebru Hamamcıoğlu

Yardımcı Yönetmen / First Assistant Director Çiğdem Girgin & Zeliha Orman

Yapım Sorumlusu / Production Manager Abdullah Yalçın

Görüntü Yönetmeni / Director of Photography Emre Konuk & Türksoy Gölebeyi

Kurgu / Editing Mustafa Preşeva & Said Ali Demir

Müzik / Music Ercüent Vural

Ses Tasarımı / Sound Design Fırat Çavaş & Merih Erseçgen

Makyaj ve Saç Tasarım / Make-Up Artist & Hair Designer Derya Ergün

Kostüm / Costume Tuba Ataç & Rabia Durak

Sanat Yönetimi / Art Direction Burhan Türk

Yapım Tasarımı / Production Designer Sami Dündar

Oyuncu Seçimi / Casting by Başay Okay & Serap Hatipoğlu