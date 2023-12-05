Haluk Bilginer’li “The Turkish Detective” dizisi için ilk fragman yayınlandı

Paramount+, Barbara Nadel'in CWA Gümüş Hançer Ödüllü romanlarından uyarlanan "The Turkish Detective" (Türk Dedektif) dizisi için ilk fragmanı yayınlandı. İstanbul’unda geçen polisiye drama türündeki dizi, 8 bölümden oluşuyor.

The Turkish Detective ne zaman yayınlanacak?

Polisiye dizi, 15 Aralık’tan itibaren sadece TV+’ta yayınlanacak.

The Turkish Detective (Türk Dedektif) konusu ne?

Barbara Nadel'in romanlarına dayanan dizi, günümüz İstanbul'unda geçecek ve Müfettiş Çetin İkmen ile Dedektif Mehmet Süleyman'ın suçları çözerken yaşadıkları olayları konu alacak. Senaryosu Ben Schiffer tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini ise Niels Arden Oplev üstleniyor.

The Turkish Detective oyuncuları

Dizinin başrol oyuncuları arasında Haluk Biligner, Ethan Kai ve Yasemin Kay Allen bulunuyor. Erol Afşin, Deniz Ülkü ve Fatih Al gibi isimler de dizinin kadrosunda yer alacak.

The Turkish Detective fragmanı