HBO'dan Anthony Hopkins ve Evan Rachel Wood'lu yeni dizi!

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J.J. Abrams’ın kurucularından biri olduğu Bad Robots, HBO için 1973 tarihli Michael Crichton filmi Westworld‘ü dizi olarak uyarlıyor.

Deadline‘ın haberine göre, HBO yönetimi dizi için gelen ilk senaryoları fazlasıyla beğendi ve projeyi hızlandırdı. Dizide rol alacağı açıklanan ilk iki isim de Anthony Hopkins ve Evan Rachel Wood oldu.



Westworld, bir tür eğlence parkında insanların ziyaret edip oyunlar oynadığı androidlerin, insanlara saldırmasını konu ediyordu. Filmin 1976 yılında Futureworld adıyla devamı da gelmişti. 1980 yılında da kısa süren Beyond Westworld isimli bir dizi uyarlaması da olmuştu.



Yönetmenliğini Jonah Nolan’ın üstleneceği dizide James Marsden’in de rol alacağı konuşuluyor.