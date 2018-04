Hobbit: Beş Ordunun Savaşı vizyonda!

"The Hobbit" üçlemesinin son bölümü olan Hobbit: Beş Ordunun Savaşı adlı filmde, Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve Cüceler Bölüğü'nün maceraları sona eriyor.

Oscar ödüllü sinemacı Peter Jackson'un, J.R.R. Tolkien'ın zamana meydan okuyan popüler başyapıtı "The Hobbit"ten uyarladığı üçlemenin son filmi "Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" vizyona girdi!



Üçlemenin son filminde Bilbo Baggins (Martin Freeman), Thorin Meşekalkan (Richard Armitage) ve Cüceler Bölüğü'nün maceraları, destansı bir sonla bitiyor.



Peter Jackson ve ekibinin beyaz perdeye taşıdığı "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesi, Oscar ödüllü "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü" ile sona ulaşmıştı. Bu üçlemede olduğu gibi, "Hobbit: Beş Ordunun Savaşı"nda da Ian McKellen, "Gri Gandalf"; Martin Freeman ana karakter "Bilbo Baggins"; Richard Armitage da "Thorin Meşekalkan" rollerini üstleniyorlar.



Filmin uluslararası oyuncu kadrosunun başında Evangeline Lilly, Luke Evans, Lee Pace, Benedict Cumberbatch, Billy Connolly, James Nesbitt, Ken Stott, Aidan Turner, Dean O'Gorman, Graham McTavish, Stephen Fry ve Ryan Gage geliyor.



Kadrodaki diğer oyuncular ise Cate Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee, Hugo Weaving, Orlando Bloom, Mikael Persbrandt, Sylvester McCoy, Peter Hambleton, John Callen, Mark Hadlow, Jed Brophy, William Kircher, Stephen Hunter, Adam Brown, Manu Bennett ve John Tui, John Bell'den oluşuyor.



Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson ve Guillermo del Toro'nun kaleme aldığı filmin konusu şöyle:



"Erebor Cüceleri, yurtlarının büyük zenginliğine yeniden kavuşmuştur ancak şimdi dehşet verici Ejderha Smaug'u, Göl Kasabası'nın savunmasız erkekleri, kadınları ve çocuklarının üzerine serbest bırakmış olmanın sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadırlar. Ejderha hastalığına yakalanmış olan Dağın Altındaki Kral Thorin Meşekalkan efsanevi Arkentaşı'nı ararken dostluğu ve onuru feda etmiştir. Thorin'in mantıklı düşünmesine yardım edemeyen Bilbo, ileride daha büyük tehlikelerin yattığından habersiz, umutsuzca ve tehlikeli bir seçim yapmak

zorunda kalır. Eski bir düşman Orta-Dünya'ya geri dönmüştür. Karanlık Lord Sauron Yalnız Dağ'a gizli bir saldırı için dört Ork bölüğü göndermiştir. Tırmanan çatışmalarının üzerine karanlık çökerken, Cüceler, Elfler ve İnsanların karar vermesi gerekir: Birleş ya da yok ol. Beş büyük ordu savaşa giderken, Bilbo hem kendi hayatı hem de arkadaşlarının hayatı için savaşmak zorunda kalır."



Çekimleri yönetmen Jackson'ın Miramar-Wellington'daki kendi tesisinde ve Yeni Zelanda'nın çeşitli gerçek mekanlarında yapılan film, saniyede 48 kare ve 3 boyutlu olarak çekildi.



Dünya çapında yarın gösterime girecek film, seçili uluslararası bölgelerde 10 Aralık'ta sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. 1937 yılında yazılmış "Hobbit" romanından uyarlanan üçlemenin üçüncü ve son yapımından önce de ilk iki filmi olan "Hobbit: Beklenmedik Yolculuk" ve "Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları" izleyici ile buluşmuştu.



İŞTE HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ



"Gittiler: Sair ve Meçhul"

İlk filmi "Lüks Otel" ile Altın Portakal'da "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünü kazanan Kenan Korkmaz'ın ikinci filmi "Gittiler: Sair ve Meçhul", izleyiciyle buluşuyor.



Dram türündeki film, Mezopotamya'nın kadim halklarından Süryanilerin yaşadığı Aynvert (Gülgöze) köyünün muhtarı ve çocukları üzerinden, "gitmek ve dönmek" konularını işliyor.



"Rüzgarla Bir"

Eşinden şiddet gören bir kadının dram dolu yaşamının anlatıldığı "Rüzgarla Bir" filminin yönetmenliğini Dilek Çolak yaptı.



Evren Duyal, Sermet Yeşil, Aytaç Öztuna, Sertaç Ekici ve Serhat Özcan'ın oynadığı filmin konusu şöyle:



"Hemşire Leyla ve Levent yedi yıllık evlidir. Leyla hem kocası tarafından aldatılmakta hem de şiddet görmektedir. Bir yandan da kilolarından rahatsız olan Leyla, sürekli rejim ve spor yaparak yaşadıklarını görmezden gelmeye çalışmaktadır. Bu esnada cezaevlerine operasyon düzenlenmiş, siyasi tutuklular hücre tipi cezaevlerine karşı açlık grevine başlamıştır. Leyla'nın çalıştığı hastaneye bu eylemcilerden biri getirilir. Bu genç adamın adı Kerem'dir. Kerem tedaviyi kabul etmez. Leyla ve Kerem zaman ilerledikçe birbirlerinin yaşamlarını ve seçimlerini sorgularlar. Biri inandığı bir siyasi görüş için hayatını ortaya koyarken, diğeri çocuğu ve eşi için kendi yaşamından feragat etmektedir."



"Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk"

Başrollerini Hüsnü Şenlendirici ve BKM oyuncusu Metin Keçeci'nin paylaştığı "Vay Başıma Gelenler" filminin ikincisi "Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk" izleyiciyle buluşuyor.



Devam filmi denebilecek komedi türündeki yapımın başrollerini, Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Fatma Toptaş, Metin Zakoğlu ve Çiğdem Tunç üstlendi.



Ferdi Merter, Veysel Diker, Hüseyin Elmalıpınar, Müge Oruçkaptan, Yaşar Üzer ve Atilla Pekdemir gibi isimlerin de konuk oyuncu olarak yer aldığı filmin yönetmenliğini Semra Dündar yapıyor.



"Karda Bir Beyaz Kuş"

Eva Green, Shailene Woodley, Christopher Meloni ile Shiloh Fernandez'in oynadığı "Karda Bir Beyaz Kuş"un yönetmenliğini Gregg Araki yaptı.



Dram türündeki filmde, annesi ortadan kaybolan 17 yaşındaki bir kızın yaşadığı gelgitler konu alınıyor.



"Ve Perde"

Olivier Assayas'ın yönettiği "Ve Perde"nin oyuncu kadrosunda; Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloe Grace Moretz ile Lars Edinger yer alıyor.



Filmde, Juliette Binoche'nin canlandırdığı "Maria Enders" karakterinin, kariyerinin zirvesine ulaştıktan sonra, yirmi yıl önce ona şöhret kapılarını açan bir oyunda yeniden oynaması için teklif alması ve sonrasında yaşanan süreç anlatılıyor.



"Hayatımın Şansı"

Ünü Fransa'dan dünyaya yayılarak 51 milyon kişi tarafından izlenen "Can Dostum"u çeken Olivier Nakache ve Eric Toledano'nun yeni filmi "Hayatımın Şansı", komedi ve aşkın içi içe geçtiği bir film.



Başroldeki Omar Sy ve Charlotte Gainsbourg'a, Tahar Rahim ve Izıa Higelin'in eşlik ettiği film, daha iyi bir hayat umuduyla geldiği Fransa'da düşük gelirli birçok işe girerek tutunmaya çalışırken göçmenlik bürosuna gönderilen Samba ile göçmenlik bürosunda çalışan Alice arasındaki duygusal ilişkiyi konu alıyor.



"Çapkın Profesör"

Marc Lawrence'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini Hugh Grant ve Marisa Tomei paylaşıyor. İkiliye, Allison Janney, J.K. Simmons, Aja Naomi King ve Chris Elliott gibi isimler eşlik ediyor.



Romantik komedi türündeki filmin konusu şöyle:

"Bir zamanların ünlü ve ödüllü senaristi Keith Michaels'in hayatı, aradan geçen 15 yılda tepetaklak olmuştur. Boşanan ve 50'li yaşlarına yaklaşan Keith, uzun yıllardır ses getiren yeni bir senaryo yazamadığı için maddi anlamda da uçuruma gitmektedir. Bu nedenle New York'ta bir üniversitenin senaryo dersleri için eğitmenlik yapması teklifini kabul ederken tereddüt yaşamaz. Keith Michaels, bir yandan derslerin sorumluluklarını yerine getirip diğer yandan da yeni bir senaryo yazma girişimlerine odaklanır. Keith'in hayatı öğrencilerinden biri olan,

iki çocuk annesi Holly ile tanıştıktan sonra değişmeye başlar."

