İkimizin Yerine'nin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler var. Yılın en iddialı aşk filmi olarak lanse edilen film, haftanın da en iddialısı...

Bu hafta sinemalarda 4'ü yerli 7 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...

İkimizin Yerine

Umur Turagay'ın yönettiği, Nejat İşler, Serenay Sarıkaya, Zerrin Tekindor, İştar Gökseven ve Özgür Emre Yıldırım'ın oynadığı filmin senaryosu Pınar Bulut'a ait.

Serenay Sarıkaya, küçük bir kasabada yaşayan, sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan Çiçek karakteri ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanırken, başarılı oyuncu Nejat İşler ise Çiçek'in hayatını değiştirecek büyük aşkı, edebiyat öğretmeni Doğan’ı karakterini canlandırıyor.



Filmin konusu şöyle; "Bir taşra kasabasında, ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kalmış genç Çiçek, kasabaya yeni gelen gizemli edebiyat öğretmeni Doğan’a aşık olur. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de, Çiçek’ten uzak duramaz. Gencecik bir kalbe ne kadar büyük bir aşk sığar? Peki o aşk yaralı bir adamın kalbini iyileştirebilir mi? Doğan ve Çiçek cevapları birbirlerinde ararlar. Oysa bu aşk sadece onların değil, bir ailenin de kaderini sonsuza kadar değiştirecektir.

Bizi bir arada tutan aile bağlarının, dostlukların, sırların ve yalanların içinde, imkansız ama kaçınılmaz bir aşkın hikayesi anlatan İkimizin Yerine, seyirciyi her şeye rağmen aşka inancını korumaya ve umuda davet ediyor."





Rüya

Derviş Zaim'in yazıp yönettiği filmin başrollerinde Gizem Erdem, Ebru Helvacıoğlu, Dilşad Bozyiğit, Mehmet Ali Nuroğlu ve Enis Arıkan var. Ünlü yönetmen Derviş Zaim'in dokuzuncu uzun metraj filmi olan "Rüya", gelenekten ve tarihten devraldığı mirası taşımaya çalışan, bir yandan da süreklilik içinde değişerek hayata devam etmenin peşinde olan genç bir kadın mimarın hikayesini konu alıyor.



Defne'nin Bir Mevsimi

Mehmet Öztürk'ün yönettiği Türk-Fransız ortak yapımı filmde, Hande Subaşı, Gökhan Alkan, Macit Sonkan ve Mert Öcal rol alıyor. Doğu Akdeniz'in çalkantılı bir yaz mevsiminde geçen ve zengin bir ailenin kızına aşık iki fakir kardeşin hikayesini anlatan film, Antakya'nın kültürel, etnik ve kozmopolit ortamını da izleyiciye yansıtıyor.

En Süper Kahramanlar

Orijinal seslendirmelerini Taylor Kitsch, Carlo Gugino ve Tom Green'in yaptığı animasyon filminde Sam'in aşık olduğu kızı ve şehrini korkunç bir saldırıdan korumasını anlatıyor. Yönetmenliğini Kyung Ho Lee ile Wonjae Lee'nin yaptığı Güney Kore yapımı filmin senaryosu Chris Denk, Hyunjoong Kim ve Kyung Ho Lee'ye ait.





Jack Reacher: Asla Geri Dönme

Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper ve Danika Yarosh'un rol aldığı filmin yönetmeni Edward Zwick. Macera ve aksiyon türündeki filmin konusu şöyle: "Binbaşı Susan Turner casuslukla suçlandığında bıraktığı hayata tekrar geri dönecektir. Yanlış düzeltici Jack Reacher, masum olduğunu kanıtlamaktan ve eski askerlerinin öldürülmesi ardındaki gerçek suçluları ortaya çıkarmaktan asla vazgeçmeyecektir."

Ortaokul: Hayatımın En Kötü Yılları

Steve Carr'ın yönettiği filmde Griffin Gluck, Andrew Daly, Rob Riggle, Lauren Graham ve Isabela Moner rol alıyor. James Patterson ve Chris Tebbetts'in yazdığı romandan sinemaya uyarlanan film, uyum sorunu yaşayan bir çocuğun okulda yaratıcılığını kullanarak başlattığı isyanı anlatıyor.

İllet

Soner Acar'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Aydın Sidal, Taner Karamahmutoğlu, Gülçin Özlen, Can Ay, Engin Alkan ve Kübra Tutaç var. Film, iki kardeşin kendilerine musallat olan bir cinle verdikleri ölüm kalım savaşını anlatıyor.