IMDb Puanı En Yüksek Filmler: IMDb En İyi 250 Film Listesi 2021
İzlemek için en iyi filmler hangileri mi diyorsunuz? IMDb'de en çok oy alan filmleri listeledik... IMDb En İyi 250 Film Listesi 2021'de, IMDb'ye göre tüm zamanların en çok puan alan filmleri var.. Hazırsanız başlayalım. Karşınızda IMDb Puanı En Yüksek Filmler:
Özellikle pandemi dönemiyle birlikte filmlere olan ilgi artmış durumda. En iyi filmler hangileri? diyenler, izlemek için sıkı film önerileri arayanlar için IMDb Puanı En Yüksek Filmleri listeledik... IMDb En İyi 250 Film Listesi 2021'de, IMDb'de en çok oy alan 250 filme yer veriliyor. IMDb listesi yalnızca uzun metrajlı filmleri kapsıyor, TV filmleri, belgeseller listeye dahil değil. IMDb tarafından oluşturulan liste kullanıcılardan alınan puan sayılarının değerlerini içeren bir formüle göre oluşturuluyor. Bir filmin listeye girebilmesi içinse en az 250.000 kullanıcıdan puan alması gerekiyor. İşte 2021 yılı itibarıyla IMDb'de en çok puan alan, en iyi 250 film listesi...
IMDb Puanı En Yüksek Filmler: IMDb En İyi 250 Film Listesi 2021
IMDb puanı en yüksek en iyi filmler listesinin ilk 3 sırasında uzun süredir Esaretin Bedeli, Baba 1 ve Baba 2 yer alıyor.
1. ESARETİN BEDELİ (1994) IMDb Puanı: 9.2:
Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri kabul edilen Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) uzun yıllardır IMDb'de en çok puan alan filmler listesinin ilk sırasında yer alıyor. Stephen King’in romanından uyarlanan Esaretin Bedeli filminin yönetmeni Frank Darabont, bir röportajında filmin IMDb'de gördüğü ilgiye şaşırdığını söylemiş ve "Bu listeye baktığımda tabii ki Baba (The Godfather) ve Yurttaş Kane (Citizen Kane) gibi filmleri görüyorum ve Esaretin Bedeli gerçekten bunlardan daha mı iyi diye düşünmeden edemiyorum. Buna inanmak biraz güç ancak bu oylamaya karar veren sinema izleyicileri. Bu tatmin edici" demişti.
Tim Tim Robbins, Morgan Freeman'ı bir araya getiren filmin süresi 2 saat 20 dakika. 1994 yılında vizyona giren Esaretin Bedeli, En İyi Film ödülü dâhil olmak üzere 7 dalda Oscar'a aday gösterilmişti fakat ödüllerin hiçbirini kazanamamıştı. O yıl ödülleri Forest Gump toplamıştı.
Dram türündeki filmin konusuna gelince, Esareti Bedeli'nin konusu özetle şöyle: Film masum olduğunu iddia etmesine rağmen eşi ve sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle Shawshank Cezaevi'nde yaklaşık 20 yılın kalan bankacı Andy Dufresne'in hikâyesini ve onun bir diğer mahkum Red ile kurduğu dünyanın hikayesine odaklanıyor.
2. BABA - THE GODFATHER (1972) IMDb PUANI: 9.1
IMDb'nin en yüksek puan alan filmerine göre oluşturduğumuz en iyi filmler listesinde ikinci sırada 1972 yapımı Baba filmi var. Marlon Brando ve Al Pacino'nun buluştuğu filmin künyesi şöyle:
Yapım Tarihi: 1972
Yönetmen: Francis Ford Coppola
Senaryo: Mario Puzo, Francis Ford Coppola
Tür: Polisiye / Dram
Başroller: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan
Süre: 2 saat 55 dakika
Oscar: Baba filmi En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo dallarında 3 Oscar kazandı.
Filmin Konusu: Baba filmi 40’lar ve 50’lerin Amerika’sında, bir İtalyan mafya ailesinin öyküsüne odaklanır. Corleone ailesi, Don Vito Corleone'nin başında olduğu bir suç ailesidir. Ailenin lideri, gizli imparatorluğunun kontrolünü çok da istekli olmayan oğluna devreder...
Fragman:
3. BABA 2 - THE GODFATHER: PART 2 (1974) IMDb PUANI: 9.0
En iyi filmler listesinin 3. sırasında Baba serisinin 2. filmi var. 6 dalda Oscar'a ulaşan film pek çok eleştirmen tarafından serinin ilk filminden başarılı bulunmuştur. Filmin künyesi ve konusu şöyle:
Yapım Tarihi: 1974
Yönetmen: Francis Ford Coppola
Senaryo: Mario Puzo, Francis Ford Coppola
Tür: Polisiye / Dram
Başroller: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall
Süre: 3 saat 22 dakika
Oscar: Baba 2 filmi En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Film Müziği, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında 6 Oscar kazandı.
Filmin Konusu: Serinin 2. filminde bir yandan Vito Corleone'nin 1920'lerde New York City'deki yaşamına ışık tutulurken bir yandan oğlu Michael'ın artan etkisine odaklanılıyor. Robert De Niro'nun filmde yalnızca 45 dakika Genç Vito Corleone'yi canlandırarak Oscar'a ulaşmıştır. Filmde Michael Corleone mafya dünyasında büyük bir güce ulaşır.
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4. KARA ŞÖVALYE (2008) IMDb Puanı: 9.0
En iyi filmler listesinde 4. sırada 2008 yapımı Kara Şövalye var. Filmin dramatik de bir öyküsü var. Filmde Joker karakterini oyuncu Heath Ledger canlandırdı. Kara Şövalye'nin çekimleri 2007 yılında tamamlandı. Ancak filmde oldukça başarılı bir performans gösteren Heath Ledger 2008 yılında, henüz 28 yaşındayken reçeteli ilaçları yanlış kullanması yüzünden hayatını kaybetti. Ledger, ölümünün ardından BAFTA'nın yanı sıra 81. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ödülü, onun adına ailesi aldı, törende duygusal anlar yaşandı. Yıllar sonra SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri’nde Joker’deki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Joaquin Phoenix konuşmasında Heath Ledger’ı anacaktı. Phoenix “Bugün burada olmamı en sevdiğim aktör Heath Ledger'a borçluyum” diyecekti.
Yapım Tarihi: 2008
Yönetmen: Christopher Nolan
Senaryo: Jonathan Nolan, Christopher Nolan, David Goyer (Hikaye)
Tür: Aksiyon, Gerilim
Başroller: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart
Süre: 2 saat 32 dakika
Orijinal Adı: The Dark Knight
Oscar: 8 dalda Oscar'a aday gösterilen film En İyi Yardımcı Aktör (Hearth Ledger) ve En İyi Ses Kurgusu olmak üzere 2 dalda Oscar ödülü kazandı.
Filmin Konusu: Kara Şövalye, tehlikeli Joker’in ortaya çıkması ile kaosa dönen Gotham Sokakları’nın kahramanı Batman’in hikayesine odaklanıyor.
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5. 12 ÖFKELİ ADAM (1957) IMDb Puanı: 9.0
IMDb En İyi Filmler listesinin 5. sırasında 1957 yapımı 12 Öfkeli Adam var. Filmin künyesi şöyle:
Yapım Tarihi: 1857
Yönetmen: Sidney Lumet
Senaryo: Reginald Rose
Tür: Aksiyon, Gerilim
Başroller: Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler
Süre: 1 saat 35 dakika
Orijinal Adı: 12 Angry Men
Oscar: 3 dalda Oscar'a aday gösterilen film Oscar'da ödül kazanamadı.
Filmin Konusu: 12 Öfkeli Adam, cinayetle suçlanan bir adam ile 12 jüri üyesinin karar verme sürecini konu ediniyor. Filmde bir jüri üyesinin diğer üyeleri şüphelinin suçsuzluğuna makul şüphe temelinde, ikna etme çabalarına odaklanılıyor. Bir jüri üyesi meslektaşlarını kanıtları yeniden gözden geçirmeye zorlayarak adaletin bozulmasını önlemeye çalışır...
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6. SCHİNDLER'İN LİSTESİ (SCHINDLERS LİST) 1993 - IMDb Puanı: 8.9
Thomas Keneally'nin Schindler'in Listesi adlı eserinden sinemaya uyarlanan film tam 7 dalda Oscar ödülü kazandı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan film yönetmen Steven Spielberg’in de en önemli yapıtları arasında sayılıyor. Kitap, uluslararası bir başarı elde ederek pek çok dile çevrilmiş; Booker Ödülü ve Los Angeles Times Kitap Ödülü gibi birden çok ödüle layık görülmüştü. Film de çok sayıda ödülün sahibi oldu.
Filmin künyesi şöyle:
Yapım Tarihi: 1993
Yönetmen: Steven Spielberg
Senaryo: Thomas Keneally (kitap), Steven Zaillian,
Tür: Tarihi / Savaş / Dram
Başroller: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes
Süre: 3 saat 15 dakika
Orijinal ismi: Schindler's List
Oscar: Film, 1994 yılında 12 dalda Oscar’a aday oldu ve En İyi Film, Yönetim, Kurgu, Sanat Yönetimi, Görüntü, Özgün Müzik ve Senaryo Uyarlaması olmak üzere 7 dalda Oscar kazandı.
Filmin Konusu: Gerçek bir hayat hikayesine dayanan film, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı döneminde Polonya’da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudi’nin hayatını kurtarmasını işliyor.
7. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ (2003) IMDb Puanı: 8.9
8. UCUZ ROMAN (1994) IMDb Puanı:8.8
9. İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN (1966) IMDb Puanı: 8.8
10. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ (2001) IMDb Puanı: 8.8
En iyi filmler listesinin devamı ise şöyle:
|
11. Dövüş Kulübü (1999)
|
8,8
|
8,7
|
13. Başlangıç (2010)
|
8,7
|
14. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002)
|
8,7
|
15. Yıldız Savaşları: İmparator (1980)
|
8,7
|
16. Matris (1999)
|
8,6
|
17. Sıkı Dostlar (1990)
|
8,6
|
18. Guguk Kuşu (1975)
|
8,6
|
19. Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954)
|
8,6
|
20. Yedi (1995)
|
8,6
|
21. Kuzuların Sessizliği (1991)
|
8,6
|
22. Tanrı Kent (2002)
|
8,6
|
23. Hayat Güzeldir (1997)
|
8,6
|
24. Şahane Hayat (1946)
|
8,6
|
25. Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut (1977)
|
8,6
|
26. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998)
|
8,5
|
27. Yıldızlararası (2014)
|
8,5
|
28. Ruhların Kaçışı (2001)
|
8,5
|
29. Yeşil Yol (1999)
|
8,5
|
30. Parazit (2019)
|
8,5
|
31. Sevginin Gücü (1994)
|
8,5
|
32. Seppuku (1962)
|
8,5
|
33. Piyanist (2002)
|
8,5
|
34. Olağan Şüpheliler (1995)
|
8,5
|
35. Terminatör 2: Mahşer Günü (1991)
|
8,5
|
36. Geleceğe Dönüş (1985)
|
8,5
|
37. Sapık (1960)
|
8,5
|
38. Aslan Kral (1994)
|
8,5
|
39. Asri Zamanlar (1936)
|
8,5
|
40. Geçmişin Gölgesinde (1998)
|
8,5
|
41. Şehir Işıkları (1931)
|
8,5
|
42. Ateşböceklerinin Mezarı (1988)
|
8,5
|
43. Kırbaç (2014)
|
8,5
|
44. Gladyatör (2000)
|
8,5
|
45. Köstebek (2006)
|
8,5
|
46. Can Dostum (2011)
|
8,5
|
47. Prestij (2006)
|
8,5
|
48. Kazablanka (1942)
|
8,4
|
49. Batıda Kan Var (1968)
|
8,4
|
50. Arka Pencere (1954)
|
8,4
|
51. Cennet Sineması (1988)
|
8,4
|
52. Yaratık (1979)
|
8,4
|
53. Kıyamet (1979)
|
8,4
|
54. Akıl Defteri (2000)
|
8,4
|
55. Kutsal Hazine Avcıları (1981)
|
8,4
|
56. Şarlo Diktatör (1940)
|
8,4
|
57. Başkalarının Hayatı (2006)
|
8,4
|
58. Zincirsiz (2012)
|
8,4
|
59. Zafer Yolları (1957)
|
8,4
|
60. Sunset Bulvarı (1950)
|
8,4
|
61. CİLT · ben (2008)
|
8,4
|
62. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
|
8,4
|
63. Cinnet (1980)
|
8,4
|
64. Beklenmeyen Şahit (1957)
|
8,4
|
65. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
|
8,4
|
66. Garip Doktor (1964)
|
8,4
|
67. Joker (2019)
|
8,3
|
68. Prenses Mononoke (1997)
|
8,3
|
69. İhtiyar Delikanlı (2003)
|
8,3
|
70. Senin Adın (2016)
|
8,3
|
71. Bir Zamanlar Amerika (1984)
|
8,3
|
72. Kara Şövalye Yükseliyor (2012)
|
8,3
|
73. Yaratığın Dönüşü (1986)
|
8,3
|
74. Hindistan cevizi (2017)
|
8,3
|
75. Kefernahum (2018)
|
8,3
|
76. Hamilton (2020)
|
8,3
|
77. Yenilmezler: Oyunsonu (2019)
|
8,3
|
78. Mukaddes Vazife (1981)
|
8,3
|
79. Yüksek ve Alçak (1963)
|
8,3
|
80. Amerikan Güzeli (1999)
|
8,3
|
81. Oyuncak Hikayesi (1995)
|
8,3
|
82. 3 Ahmak (2009)
|
8,3
|
83. Amadeus (1984)
|
8,3
|
84. Cesur Yürek (1995)
|
8,3
|
85. Soysuzlar Çetesi (2009)
|
8,3
|
86. Can Dostum (1997)
|
8,3
|
87. Yıldız Savaşları: Jedi'ın Dönüşü (1983)
|
8,3
|
88. 2001: Uzay Yolu Macerası (1968)
|
8,3
|
89. Rezervuar Köpekleri (1992)
|
8,3
|
90. Bir Şehir Katilini Arıyor (1931)
|
8,3
|
91. Her Çocuk Özeldir (2007)
|
8,3
|
92. Ölüm Korkusu (1958)
|
8,3
|
93. Yurttaş Kane (1941)
|
8,3
|
94. Dune: Çöl Gezegeni (2021)
|
8,3
|
95. Gel ve gör (1985)
|
8,3
|
96. Onur Savaşı (2012)
|
8,3
|
97. Bir Rüya İçin Ağıt (2000)
|
8,3
|
98. Yağmur Altında (1952)
|
8,3
|
99. Gizli Teşkilât (1959)
|
8,3
|
100. Sil Baştan (2004)
|
8,3
|
101. Pather Panchali (1955)
|
8,3
|
102. Yaşamak (1952)
|
8,3
|
103. Bisiklet Hırsızları (1948)
|
8,3
|
104. Arabistanlı Lawrence (1962)
|
8,2
|
105. Yumurcak (1921)
|
8,2
|
106. Tam Metal Ceket (1987)
|
8,2
|
107. Dangal (2016)
|
8,2
|
108. Baba (2020)
|
8,2
|
109. Otomatik Portakal (1971)
|
8,2
|
110. Garsoniyer (1960)
|
8,2
|
111. Metropol (1927)
|
8,2
|
112. Taksi Şoförü (1976)
|
8,2
|
113. İçimdeki Yangın (2010)
|
8,2
|
114. Çifte Tazminat (1944)
|
8,2
|
115. Belalılar (1973)
|
8,2
|
116. Bir Ayrılık (2011)
|
8,2
|
117. Yaralı Yüz (1983)
|
8,2
|
118. 1917 (2019)
|
8,2
|
119. Kapışma (2000)
|
8,2
|
120. Amelie (2001)
|
8,2
|
121. Oyuncak Hikâyesi 3 (2010)
|
8,2
|
122. Uğursuz Kuş (1962)
|
8,2
|
123. Birkaç Dolar İçin (1965)
|
8,2
|
124. Yukarı Bak (2009)
|
8,2
|
125. Indiana Jones Son Macera (1989)
|
8,2
|
126. Los Angeles Sırları (1997)
|
8,2
|
127. Büyük Hesaplaşma (1995)
|
8,2
|
128. Rasomon: Sarı Irkın Şehveti (1950)
|
8,2
|
129. Yojimbo (1961)
|
8,2
|
130. Ran (1985)
|
8,2
|
131. Zor Ölüm (1988)
|
8,2
|
132. Yeşil Rehber (2018)
|
8,2
|
133. Çöküş (2004)
|
8,2
|
134. Monty Python ve Kutsal Kâse (1975)
|
8,2
|
135. Perde Açılıyor (1950)
|
8,2
|
136. Bazıları Sıcak Sever (1959)
|
8,2
|
137. Batman Başlıyor (2005)
|
8,2
|
138. Affedilmeyen (1992)
|
8,2
|
139. Cennetin çocukları (1997)
|
8,2
|
140. Yürüyen şato (2004)
|
8,2
|
141. Para Avcısı (2013)
|
8,2
|
142. Nürenberg Duruşması (1961)
|
8,2
|
143. Büyük Firar (1963)
|
8,2
|
144. Kumarhane (1995)
|
8,2
|
145. Kan dökülecek (2007)
|
8,2
|
146. Altın Hazineleri (1948)
|
8,2
|
147. Pan'ın Labirenti (2006)
|
8,1
|
148. Akıl Oyunları (2001)
|
8,1
|
149. Gözlerindeki Sır (2009)
|
8,1
|
150. Kızgın Boğa (1980)
|
8,1
|
151. Komşum Totoro (1988)
|
8,1
|
152. Çin Mahallesi (1974)
|
8,1
|
153. Ateşten kalbe akıldan dumana (1998)
|
8,1
|
154. Altına hücum (1925)
|
8,1
|
155. Zindan Adası (2010)
|
8,1
|
156. İhtiyarlara yer yok (2007)
|
8,1
|
157. Cinayet var (1954)
|
8,1
|
158. Yedinci Mühür (1957)
|
8,1
|
159. Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (2017)
|
8,1
|
160. Fil Adam (1980)
|
8,1
|
161. Şey (1982)
|
8,1
|
162. Altıncı his (1999)
|
8,1
|
163. Klaus: Sihirli Plan (2019)
|
8,1
|
164. Üçüncü Adam Kim? (1949)
|
8,1
|
165. Yaban Çilekleri (1957)
|
8,1
|
8,1
|
167. Jurassic Park (1993)
|
8,1
|
168. Truman Gösterisi (1998)
|
8,1
|
169. Ters Yüz (2015)
|
8,1
|
170. Cinayet Günlüğü (2003)
|
8,1
|
171. Ölüm Takibi (1982)
|
8,1
|
172. Trainspotting (1996)
|
8,1
|
173. Kwai Köprüsü (1957)
|
8,1
|
174. Büyük Dövüş (2011)
|
8,1
|
8,1
|
176. Kayıp Balık Nemo (2003)
|
8,1
|
177. Tokyo Hikâyesi (1953)
|
8,1
|
178. Rüzgâr gibi geçti (1939)
|
8,1
|
179. Bill'i öldür: Cilt. 1 (2003)
|
8,1
|
180. Babam ve Oğlum (2005)
|
8,1
|
181. Rıhtımlar Üstünde (1954)
|
8,1
|
182. İz Sürücü (1979)
|
8,1
|
183. Asabiyim Ben (2014)
|
8,1
|
184. Sherlock Jr. (1924)
|
8,1
|
8,1
|
186. Avcı (1978)
|
8,1
|
187. Gran Torino (2008)
|
8,1
|
188. Kişi (1966)
|
8,1
|
189. Büyük Budapeşte Oteli (2014)
|
8,1
|
190. Tutsak (2013)
|
8,1
|
191. Mary ve Max (2009)
|
8,1
|
192. Gün Doğmadan (1995)
|
8,1
|
193. Mr. Smith Washington'a Gidiyor (1939)
|
8,1
|
194. Gizli Dünya (2015)
|
8,1
|
195. Babam İçin (1993)
|
8,1
|
196. Sıkıysa yakala (2002)
|
8,1
|
197. Barry Lyndon (1975)
|
8,1
|
198. Kayıp Kız (2014)
|
8,1
|
199. Savaş Vadisi (2016)
|
8,1
|
200. Andhadhun (2018)
|
8,1
|
201. Büyük Macera (1942)
|
8,1
|
202. Joan of Arc'ın Tutkusu (1928)
|
8,1
|
203. Asfaltın Kralları (2019)
|
8,1
|
204. 12 Yıllık Esaret (2013)
|
8,1
|
205. Büyük Lebowski (1998)
|
8,1
|
206. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (2010)
|
8,1
|
8,1
|
208. Ölü Ozanlar Derneği (1989)
|
8,1
|
209. Güz Sonatı (1978)
|
8,1
|
210. Ben Hur (1959)
|
8,1
|
211. Dehşet yolcuları (1953)
|
8,1
|
212. Milyonluk Bebek (2004)
|
8,1
|
213. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (2011)
|
8,1
|
214. Hizmetçi (2016)
|
8,1
|
215. Şebeke (1976)
|
8,1
|
216. Benimle Kal (1986)
|
8,1
|
217. Parmaklıklar Ardında (1967)
|
8,1
|
8,1
|
219. 400 Darbe (1959)
|
8,1
|
220. Wasseypur Çeteleri (2012)
|
8,1
|
221. Hachi: Bir Köpeğin Hikâyesi (2009)
|
8,0
|
222. Protesto - Nefret (1995)
|
8,0
|
223. Eskiya (1996)
|
8,0
|
224. Müfreze (1986)
|
8,0
|
225. Spot Işığı (2015)
|
8,0
|
226. Koe no katachi (2016)
|
8,0
|
227. Brian'ın Hayatı (1979)
|
8,0
|
228. Rebecca (1940)
|
8,0
|
229. Sevimli Canavarlar (2001)
|
8,0
|
230. Ruanda Oteli (2004)
|
8,0
|
231. Aşk Zamanı (2000)
|
8,0
|
232. Zafere Hücum (2013)
|
8,0
|
233. Vahşi Doğaya (2007)
|
8,0
|
234. Andrei Rublev (1966)
|
8,0
|
235. Paramparça 'aşklar-Köpekler' (2000)
|
8,0
|
236. Kayalık (1976)
|
8,0
|
237. İki Gönül Bir Olunca (1934)
|
8,0
|
238. Rüzgârlı Vadi (1984)
|
8,0
|
239. Shin seiki Evangelion Gekijô-ban:
|
8,0
|
240. Cezayir Savaşı (1966)
|
8,0
|
241. Gün Batmadan (2004)
|
8,0
|
242. Fanny ve Alexander (1982)
|
8,0
|
243. Üç Renk: Kırmızı (1994)
|
8,0
|
244. Demon Slayer: Mugen Treni (2020)
|
8,0
|
245. Paris, Teksas (1984)
|
8,0
|
246. Prenses gelin (1987)
|
8,0
|
247. Ratsasan (2018)
|
8,0
|
248. Rififi (1955)
|
8,0
|
249. Cabiria'nın Geceleri (1957)
|
8,0
|
250. Şafak (1927)
|
8,0