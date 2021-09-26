Özellikle pandemi dönemiyle birlikte filmlere olan ilgi artmış durumda. En iyi filmler hangileri? diyenler, izlemek için sıkı film önerileri arayanlar için IMDb Puanı En Yüksek Filmleri listeledik... IMDb En İyi 250 Film Listesi 2021'de, IMDb'de en çok oy alan 250 filme yer veriliyor. IMDb listesi yalnızca uzun metrajlı filmleri kapsıyor, TV filmleri, belgeseller listeye dahil değil. IMDb tarafından oluşturulan liste kullanıcılardan alınan puan sayılarının değerlerini içeren bir formüle göre oluşturuluyor. Bir filmin listeye girebilmesi içinse en az 250.000 kullanıcıdan puan alması gerekiyor. İşte 2021 yılı itibarıyla IMDb'de en çok puan alan, en iyi 250 film listesi...

IMDb Puanı En Yüksek Filmler: IMDb En İyi 250 Film Listesi 2021

IMDb puanı en yüksek en iyi filmler listesinin ilk 3 sırasında uzun süredir Esaretin Bedeli, Baba 1 ve Baba 2 yer alıyor.

1. ESARETİN BEDELİ (1994) IMDb Puanı: 9.2:

Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri kabul edilen Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) uzun yıllardır IMDb'de en çok puan alan filmler listesinin ilk sırasında yer alıyor. Stephen King’in romanından uyarlanan Esaretin Bedeli filminin yönetmeni Frank Darabont, bir röportajında filmin IMDb'de gördüğü ilgiye şaşırdığını söylemiş ve "Bu listeye baktığımda tabii ki Baba (The Godfather) ve Yurttaş Kane (Citizen Kane) gibi filmleri görüyorum ve Esaretin Bedeli gerçekten bunlardan daha mı iyi diye düşünmeden edemiyorum. Buna inanmak biraz güç ancak bu oylamaya karar veren sinema izleyicileri. Bu tatmin edici" demişti.

Tim Tim Robbins, Morgan Freeman'ı bir araya getiren filmin süresi 2 saat 20 dakika. 1994 yılında vizyona giren Esaretin Bedeli, En İyi Film ödülü dâhil olmak üzere 7 dalda Oscar'a aday gösterilmişti fakat ödüllerin hiçbirini kazanamamıştı. O yıl ödülleri Forest Gump toplamıştı.

Dram türündeki filmin konusuna gelince, Esareti Bedeli'nin konusu özetle şöyle: Film masum olduğunu iddia etmesine rağmen eşi ve sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle Shawshank Cezaevi'nde yaklaşık 20 yılın kalan bankacı Andy Dufresne'in hikâyesini ve onun bir diğer mahkum Red ile kurduğu dünyanın hikayesine odaklanıyor.

2. BABA - THE GODFATHER (1972) IMDb PUANI: 9.1

IMDb'nin en yüksek puan alan filmerine göre oluşturduğumuz en iyi filmler listesinde ikinci sırada 1972 yapımı Baba filmi var. Marlon Brando ve Al Pacino'nun buluştuğu filmin künyesi şöyle:

Yapım Tarihi: 1972

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Senaryo: Mario Puzo, Francis Ford Coppola

Tür: Polisiye / Dram

Başroller: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan

Süre: 2 saat 55 dakika

Oscar: Baba filmi En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo dallarında 3 Oscar kazandı.

Filmin Konusu: Baba filmi 40’lar ve 50’lerin Amerika’sında, bir İtalyan mafya ailesinin öyküsüne odaklanır. Corleone ailesi, Don Vito Corleone'nin başında olduğu bir suç ailesidir. Ailenin lideri, gizli imparatorluğunun kontrolünü çok da istekli olmayan oğluna devreder...



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3. BABA 2 - THE GODFATHER: PART 2 (1974) IMDb PUANI: 9.0

En iyi filmler listesinin 3. sırasında Baba serisinin 2. filmi var. 6 dalda Oscar'a ulaşan film pek çok eleştirmen tarafından serinin ilk filminden başarılı bulunmuştur. Filmin künyesi ve konusu şöyle:

Yapım Tarihi: 1974

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Senaryo: Mario Puzo, Francis Ford Coppola

Tür: Polisiye / Dram

Başroller: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall

Süre: 3 saat 22 dakika

Oscar: Baba 2 filmi En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Film Müziği, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında 6 Oscar kazandı.

Filmin Konusu: Serinin 2. filminde bir yandan Vito Corleone'nin 1920'lerde New York City'deki yaşamına ışık tutulurken bir yandan oğlu Michael'ın artan etkisine odaklanılıyor. Robert De Niro'nun filmde yalnızca 45 dakika Genç Vito Corleone'yi canlandırarak Oscar'a ulaşmıştır. Filmde Michael Corleone mafya dünyasında büyük bir güce ulaşır.



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4. KARA ŞÖVALYE (2008) IMDb Puanı: 9.0

En iyi filmler listesinde 4. sırada 2008 yapımı Kara Şövalye var. Filmin dramatik de bir öyküsü var. Filmde Joker karakterini oyuncu Heath Ledger canlandırdı. Kara Şövalye'nin çekimleri 2007 yılında tamamlandı. Ancak filmde oldukça başarılı bir performans gösteren Heath Ledger 2008 yılında, henüz 28 yaşındayken reçeteli ilaçları yanlış kullanması yüzünden hayatını kaybetti. Ledger, ölümünün ardından BAFTA'nın yanı sıra 81. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ödülü, onun adına ailesi aldı, törende duygusal anlar yaşandı. Yıllar sonra SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri’nde Joker’deki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Joaquin Phoenix konuşmasında Heath Ledger’ı anacaktı. Phoenix “Bugün burada olmamı en sevdiğim aktör Heath Ledger'a borçluyum” diyecekti.

Yapım Tarihi: 2008

Yönetmen: Christopher Nolan

Senaryo: Jonathan Nolan, Christopher Nolan, David Goyer (Hikaye)

Tür: Aksiyon, Gerilim

Başroller: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

Süre: 2 saat 32 dakika

Orijinal Adı: The Dark Knight

Oscar: 8 dalda Oscar'a aday gösterilen film En İyi Yardımcı Aktör (Hearth Ledger) ve En İyi Ses Kurgusu olmak üzere 2 dalda Oscar ödülü kazandı.

Filmin Konusu: Kara Şövalye, tehlikeli Joker’in ortaya çıkması ile kaosa dönen Gotham Sokakları’nın kahramanı Batman’in hikayesine odaklanıyor.

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5. 12 ÖFKELİ ADAM (1957) IMDb Puanı: 9.0

IMDb En İyi Filmler listesinin 5. sırasında 1957 yapımı 12 Öfkeli Adam var. Filmin künyesi şöyle:

Yapım Tarihi: 1857

Yönetmen: Sidney Lumet

Senaryo: Reginald Rose

Tür: Aksiyon, Gerilim

Başroller: Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler

Süre: 1 saat 35 dakika

Orijinal Adı: 12 Angry Men

Oscar: 3 dalda Oscar'a aday gösterilen film Oscar'da ödül kazanamadı.

Filmin Konusu: 12 Öfkeli Adam, cinayetle suçlanan bir adam ile 12 jüri üyesinin karar verme sürecini konu ediniyor. Filmde bir jüri üyesinin diğer üyeleri şüphelinin suçsuzluğuna makul şüphe temelinde, ikna etme çabalarına odaklanılıyor. Bir jüri üyesi meslektaşlarını kanıtları yeniden gözden geçirmeye zorlayarak adaletin bozulmasını önlemeye çalışır...

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6. SCHİNDLER'İN LİSTESİ (SCHINDLERS LİST) 1993 - IMDb Puanı: 8.9

Thomas Keneally'nin Schindler'in Listesi adlı eserinden sinemaya uyarlanan film tam 7 dalda Oscar ödülü kazandı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan film yönetmen Steven Spielberg’in de en önemli yapıtları arasında sayılıyor. Kitap, uluslararası bir başarı elde ederek pek çok dile çevrilmiş; Booker Ödülü ve Los Angeles Times Kitap Ödülü gibi birden çok ödüle layık görülmüştü. Film de çok sayıda ödülün sahibi oldu.

Filmin künyesi şöyle:

Yapım Tarihi: 1993

Yönetmen: Steven Spielberg

Senaryo: Thomas Keneally (kitap), Steven Zaillian,

Tür: Tarihi / Savaş / Dram

Başroller: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes

Süre: 3 saat 15 dakika

Orijinal ismi: Schindler's List

Oscar: Film, 1994 yılında 12 dalda Oscar’a aday oldu ve En İyi Film, Yönetim, Kurgu, Sanat Yönetimi, Görüntü, Özgün Müzik ve Senaryo Uyarlaması olmak üzere 7 dalda Oscar kazandı.

Filmin Konusu: Gerçek bir hayat hikayesine dayanan film, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı döneminde Polonya’da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudi’nin hayatını kurtarmasını işliyor.

7. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ (2003) IMDb Puanı: 8.9

8. UCUZ ROMAN (1994) IMDb Puanı:8.8

9. İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN (1966) IMDb Puanı: 8.8

10. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ (2001) IMDb Puanı: 8.8

En iyi filmler listesinin devamı ise şöyle: