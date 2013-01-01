İşte 2013'ün en çok izlenen filmleri

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Türk halkı beyaz perdede en çok aşk ve komedi filmlerini izledi...

Komedi ve aşk temalı filmlerin etkisiyle geçen yıl 50 milyona yakın biletin satıldığı sinema sektöründe yapımcılar, 2014'te de yeni rekorların peşinde.



Sinemasal Kültür Merkezi Başkanı Galip Gültekin, geçen yılın Türk sineması açısından çok verimli geçtiğini belirterek, sektör hasılatlarının, son yılların en iyi rakamlarına ulaştığını söyledi.



Bu yıl 100. yaşını kutlayacak Türk sinemasının, yaşına rekorlarla hazırlandığını dile getiren Gültekin, 2013'te vizyona giren Cem Yılmaz'ın sahne gösterilerinden derlenen "CM101MMXI Fundamentals", "Düğün Dernek", Oscar aday adayı "Kelebeğin Rüyası", "Celal ile Ceren", "Benim Dünyam" ve "Hükümet Kadın" gibi 12 yapımın, 1 milyon izleyici sınırını aştığını hatırlattı.



Beş filmin ise 2 milyondan fazla seyirci tarafından görüldüğünü vurgulayan Gültekin, ancak gişe rakamlarıyla en dikkat çeken yapımın "Düğün Dernek" olduğuna işaret etti.



"Türkiye'de iki tip seyirci var"

Gültekin, beyaz perdede, yüksek bütçeli ve dünyanın ilgisini çeken yabancı yapımların yerine, yerli filmlerin bu kadar çok ilgi görmesinin iki sebebe bağlanabileceğini belirterek, "2013'te en çok izlenen ve rekor rakamlara ulaşmamızı sağlayan filmlere ve izlenme oranlarına baktığımızda, Türkiye'de iki tip seyirci var. En çok izlenilen yapımlara baktığımızda Kelebeğin Rüyası, Celal ile Ceren, Selam ve Hükümet Kadın filmleri karşımıza çıkıyor. İzleyici, özellikle en çok komedi türündeki filmleri ve dram, aşk temalı eserleri seviyor" diye konuştu.



Bu yıl da beyaz perdeye gelecek yerli yapımların sayılarının çok fazla olduğuna değinen Gültekin, geçen yıllarda sinemaseverlerin büyük ilgisiyle karşılaşmış Recep İvedik ve Eyvah Eyvah gibi filmlerin milyonlarca izleyici tarafından ilgi görmesini beklediklerini bildirdi.



Türk filmlerinin ve dizilerinin, Türkiye'deki sinema dinamiğinin yanı sıra tüm dünyada da büyük beğeni çektiğine işaret eden Gültekin, "2005 yılındaki 11 milyonluk yerli izleyici kitlesi bugün 28 milyonlara çıktı. Kısa zaman içinde önemli oranda artan bir kitle var. Bu da toplumumuzun sanata ve sinemaya verdiği değeri gösteriyor. Bu ortaya çıkan sonuç, yapımcılar olarak bizi hem mutlu ediyor hem de çok duygulandırıyor" ifadesini kullandı.



(AA)