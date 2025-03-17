İzlenmede birinci olan diziler belli oldu (Şubat 2025)

MTM Medya Takip Merkezi, internet, televizyon, yazılı basın ve sosyal medyayı kapsayan 10 bini aşkın kaynağı analiz ederek Şubat 2025’in en çok konuşulan dizilerini belirledi. Araştırma, medya platformları arasındaki izleyici dinamiklerinin nasıl değiştiğini gösterirken, mecraya göre değişen izleyici eğilimlerine ve dizi izleyicilerinin içerik tüketim tercihlerine de ışık tutuyor.

Sosyal Medyada Duygu Yüklü Diziler Zirvede!

Sosyal medyada, duygu yoğunluğu yüksek sahneleri ve çarpıcı karakter ilişkileriyle öne çıkan diziler büyük ilgi gördü. Dram ve romantik temalı yapımlar, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırırken, karakterlerin hikâyelerindeki dönüm noktaları ise izleyiciler tarafından sıkça paylaşıldı ve tartışıldı.

Bu bağlamda, Uzak Şehir (Kanal D) sosyal medyada en çok konuşulan dizi oldu. Yüksek etkileşim alan sahneleri ve olay örgüsünün sosyal medya platformlarında sıkça tartışılması, dizinin geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Bu başarı, sosyal medya kullanıcılarının özellikle duygu yüklü yapımlara olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu.

Geleneksel Medyada Aksiyon ve Tarihi Diziler Ön Planda!

Sosyal medyada duygusal yoğunluğu yüksek dram ve romantik diziler öne çıkarken, geleneksel medyada aksiyon ve tarihi yapımlar daha fazla yer buldu. Platformlar arasındaki bu farklılık, izleyici kitlesinin beklentilerine göre içerik tüketim alışkanlıklarının şekillendiğini gösteriyor. Sosyal medyada Show TV, Now TV ve Kanal D dizileri en çok etkileşim alırken, geleneksel medyada ise Now TV, Kanal D ve TRT1 dizileri geniş haber yansımalarıyla dikkat çekti.

Show TV ve Kanal D, Hem Dijitalde Hem Gelenekselde Güçlü!

Show TV ve Kanal D, her iki mecrada da istikrarlı bir performans sergileyerek geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Show TV, özellikle sosyal medyada yüksek etkileşim alırken, Kanal D hem geleneksel medya hem de dijital platformlarda dengeli bir varlık gösterdi. Bu iki kanal, farklı mecralarda geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başararak medya dünyasında istikrarlı bir konumda olduklarını gösterdi.

Now TV, Geleneksel Medyada Zirveye Oturdu!

Geleneksel medyada en çok konuşulan dizi Şakir Paşa Ailesi (Now TV) olurken, aynı kanalın bir diğer yapımı Kızıl Goncalar ise ikinci sıraya yerleşti. Bu durum, Now TV’nin geleneksel medya yansımalarında öne çıkan bir kanal olduğunu gösteriyor. Ayrıca geleneksel medyada en çok konuşulan Kızıl Goncalar ve Uzak Şehir dizileri hem sosyal medyada hem de geleneksel medyada büyük ilgi görerek geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başardı.

Sosyal medyada öne çıkan Rüzgârlı Tepe ve Hudutsuz Sevda, genç izleyici kitlesi tarafından yoğun etkileşim almalarına rağmen geleneksel medyada alt sıralarda kaldı. Bu da dijital platformlarda ilgi gören yapımların her zaman geleneksel medyada aynı yankıyı bulmadığını gösteriyor. Öte yandan, Bir Zamanlar İstanbul ve Kuruluş Osman dizileri ay boyunca geleneksel medya haberlerinde üst sıralarda yer alarak güçlü hikâyeleriyle dikkat çekti.

İşte Şubat 2025’in En Çok Konuşulan Dizileri

Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Diziler

Uzak Şehir (KanalD) 685.900 ileti

Rüzgârlı Tepe (Kanal7) 619.600 ileti

Kızıl Goncalar (Now TV) 616.700 ileti

Kızılcık Şerbeti (Show TV) 561.800 ileti

Hudutsuz Sevda (Now TV) 338.700 ileti

Deha (Show TV) 284.800 ileti

Kral Kaybederse (Star TV) 277.100 ileti

Piyasa (KanalD) 260.400 ileti

Bir Gece Masalı (ATV) 249.400 ileti

Sahipsizler (Star TV) 216.400 ileti

Geleneksel Medyada En Çok Konuşulan Diziler

Şakir Paşa Ailesi (Now TV) 3.071 haber

Kızıl Goncalar (Now TV) 2.615 haber

Uzak Şehir (Kanal D) 2.573 haber

Kızılcık Şerbeti (Show TV) 2.056 haber

Bir Zamanlar İstanbul (TRT1) 2.001 haber

Kuruluş Osman (ATV) 1.698 haber

Arka Sokaklar (Kanal D) 1.543 haber

Siyah Kalp (Show TV) 1.523 haber

Annem Ankara (Kanal D) 1.389 haber

Deha (Show TV) 1.344 haber

Now TV’nin geleneksel medyada güçlü varlığı, Kanal D’nin her iki mecrada da önemli bir konumda olması ve aksiyon ile dram türlerinin medya platformlarına göre farklı şekillerde öne çıkması, izleyici ilgisinin nasıl çeşitlendiğini gözler önüne seriyor. Önümüzdeki aylarda bu trendlerin nasıl evrileceği ve izleyici ilgisinin hangi platformlara kayacağını yine MTM Medya Takip Merkezi’nin “En Çok Konuşulan Diziler” raporundan takip edebilirsiniz.