Kaderimin Oyunu dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Yeni sezonda ekran macerasına başlayan diziler arasında Kaderimin Oyunu da var. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yapımını NGM Medya’nın üstlendiği Kaderimin Oyunu dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Peki, 3. Bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kaderimin Oyunu dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi nerede çekiliyor? İşte Kaderimin Oyunu dizisi ve künyesi

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KÜNYE

Kanal: Star tv

Yayın günü: Cuma

Dizinin özeti: “Kaderimin Oyunu, her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalan Asiye’nin hikayesi. Güçlü bir kadın olan Asiye bu mücadeledeki tüm gücünü sadece yüreğinden alıyor.”

Başrol oyuncuları: Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin)

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Senaryo: Gül Abus Semerci

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KONUSU NE?

Kaderimin Oyun dizisinin konusu özetle şöyle: Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen çocuklarına hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatını anlatan dizi, kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor?

Kaderimin Oyunu dizisinin çekimleri Amasya'da başladı ve İstanbul'da devam ediyor.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU

Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya’dan İstanbul’a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı halde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya’dan İstanbul’a dönmekte olan Mahir’le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ 2. BÖLÜM KONUSU

Asiye’nin yıllar sonra Cemal’le karşılaşması ikisi içinde büyük bir yıkım olur. Hastanede yoğun bakımda yatmakta olan Mahir, Asiye’nin çocuklarını korumak için söylediği yalanla kendini hiç düşünmediği bir oyunun içinde bulurken, Harun’un yıllardır sakladığı büyük sır da gün yüzüne çıkar. Herkesin yüzleştiği bu gerçek, Demirhanların tüm dengelerini değiştirirken, Asiye ve Cemal de yeniden karşı karşıya geleceklerdir.

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KADERİMİN OYUNU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Öykü Karayel (Asiye)

Akın Akınözü (Cemal)

Sarp Apak (Mahir)

Meriç Aral (Helin)

Esra Dermancıoğlu (Zahide)

Müfit Kayacan (Harun)

Ülkü Duru (Nedret)

Kaan Çakır (Raci)

Iraz Akçam (Nergis)

Yıldırım Özcan (Uğur)

Yeşim Gül (Emine)

Onur Bilge (Fikret),

Ayça Koptur (Gülsüm)

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ FRAGMANI