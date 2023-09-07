Kanal D'nin yeni dizisi "Dilek Taşı" bugün başlıyor! Dilek Taşı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D'de başrollerinde Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı Dilek Taşı bugün izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. İşte Dilek Taşı konusu ve oyuncu kadrosu...

Dilek Taşı konusu ne?

Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor. 1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

Dilek Taşı ilk bölüm konusu

1980’lerde geçen, dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden çok konuşulan Dilek Taşı’nın ilk bölümünün özeti şöyle;

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre’yle İstanbul’un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey’i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa’nın ve kızı Cemre’nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

Dilek Taşı oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosunda;

Salih Bademci,

Hazal Subaşı,

Ozan Dolunay,

Perihan Savaş,

Özge Özberk,

Teoman Kumbaracıbaşı,

Elif Doğan,

Çiçek Dilligil,

Engin Yüksel,

Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı tanıtım fragmanı