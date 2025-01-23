Kardelenler dizisinin yayın günü belli oldu! İşte Kardelenler dizisi konusu ve oyuncuları

NGM imzası taşıyan, yapımcılığını Nazlı Helptürk'ün, yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardelenler dizisinin yayın günü belli oldu. Dizi ilk bölümü ile 2 Şubat Pazar 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşacak.

Kardelenler dizisi konusu

Dizide, yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır…

İstanbul'da çekilen Kardelenler dizisi, hikayesi, güçlü çatışmaları ve etkileyici diliyle izleyicileri büyüleyecek.

Kardelenler dizisi oyuncu kadrosu

Kardelenler'in oyuncu kadrosunda Barış Falay, Ayda Aksel, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatih Obuz gibi oyuncular yer alıyor.

Kardelenler dizisi fragmanı