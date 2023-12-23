Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Yaz aylarında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde başrolleri Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Selen Soyder, Yonca Şahinbaş, Şoray Uzun, Berat Yenilmez, Sait Genay, Hivda Zizan Alp ve Sema Çeyrekbaşı paylaşıyor. TRT1’in geçen yazdan kalan tek yazlık dizisi “Kendi Düşen Ağlamaz”ın ekrana veda edeceği belli oldu.

27. bölümde ekrana veda edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi TRT1'in geçen yazdan kalan en uzun soluklu dizisi olmuştu. Serkan ile Alize aşkının etrafında dönen renkli ve heyecanlı olayların anlatıldığı NGM Medya imzalı Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 27. bölümde ekrana veda edecek.