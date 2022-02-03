Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne? Nerede çekildi? Oyuncuları kimler?
Murat Kepez'in yönetmenliğini yaptığı ve Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin ile Ersin Korkut'un başrollerinde yer aldığı "Kolonya Cumhuriyeti" bu kez TV'de izleyici ile buluşacak. Peki, Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne? Nerede çekildi? İşte filmin oyuncuları ve künyesi...
"Dedemin Fişi" ve "Çarşı Pazar" sinema filmlerinin senaristi olarak tanınan Murat Kepez'in ilk uzun metraj sinema filmi olan Kolonya Cumhuriyeti 2017 yılında vizyona girmişti. Film sinemalarda 1 milyon 114 bin 318 kişi tarafından izlendi. BKM yapımı Kolonya Cumhuriyeti bu kez televizyon izleyicisi ile buluşuyor. İşte Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu, oyuncuları ve künyesi:
Vizyon tarihi: 2017
Süre: (150 dakika)
Tür : Sinema (Komedi)
Oyuncular : Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Ersin Korkut
Yönetmen : Murat Kepez
Filmin özeti: Kolonya Cumhuriyeti il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan bir adamın, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybetmesi ve sonrasında yaşanan komik olayları konu ediniyor.
KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu şöyle: Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen (Çağlar Çorumlu) için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.
KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Vizyona girdiği dönemde 'Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi, Dikburun Yarımadası nerede soruları da internette çok arananlar arasına girmişti. Kolonya Cumhuriyeti, Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekildi.
KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ OYUNCULARI
Kolonya Cumhuriyeti'nin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Peker Mengen - Çağlar Çorumlu
Mualla Ateş (Ajan Smith) - Büşra Pekin
Hilmi - Mahir İpek
Salih - Ersin Korkut
Bahtiyar - Uğur Bilgin
Uzaylı Yasin - Hamza Yazıcı
Sunucu Macide - Gülhan Tekin
Cemal Komutan - Serkan Atar
Muzcu - Faruk Hakan Ummak
Buse - Padrycja Wildak