Kore dizisi When Life Gives You Tangerines konusu ne, oyuncuları kimler?

Netflix’in Güney Kore dizisi When Life Gives You Tangerines 7 Mart 2025’te izleyicisi karşısına çıktı. Dizi, Güney Kore’nin en büyüleyici yerlerinden biri olan Jeju Adası’nda geçiyor Yönetmen koltuğunda Signal ve My Mister gibi başarılı dizilere imza atan Kim Won-seok otururken, senaryo Lim Sang-choon tarafından kaleme alınıyor.

When Life Gives You Tangerines konusu

When Life Gives You Tangerines, "olağanüstü asi" Ae-sun ve "bükülmez demir" lakaplı Gwan-sik'in, Jeju Adası'nda dört hareketli mevsim boyunca süren maceralarını anlatıyor. Hikaye, Jeju adasında cesur bir kız olan Ae Sun (IU) ile sadık bir çocuk olan Gwan Sik'in (Bo Gum) birlikte yaşadıkları, birlikte yaşadıkları aksilikler ve zaferlerle dolu hayat hikayesini konu alıyor.

Oyuncu Kadrosu

IU

Park Bo-gum

Moon So-ri

Park Hae-joon

When Life Gives You Tangerines fragman