Kösem Sultan'ı kimin oynayacağı belli oldu!

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Tims Prodüksiyon, yeni Osmanlı dizisi "Kösem Sultan"ın ilk tanıtım filmini "Muhteşem Yüzyıl"ın final bölümü sırasında yayınladı. Dizide Kösem Sultan'ı kimin oynayacağı merak konusu oldu

KANAL ONU İSTİYOR

1,5 yıl sonra yayınlanması planlanan dizinin ilk görüntüleri, seyircinin aklına “Meryem Uzerli, Hürrem Sultan’ın ardından ekranlara Kösem Sultan rolüyle mi dönecek?” sorusunu getirdi. Ancak başrol için kulislerde adı geçen isim Meryem Uzerli değil, en son “İntikam” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Beren Saat. Dizinin tanıtımında yer alan kızın kumral olması dedikoduları güçlendirirken, Star TV yönetiminin de Kösem Sultan rolünde Saat’i istediği söyleniyor.



KESKİN ZEKASIYLA TANINIYOR

Osmanlı tarihinin en etkili kadınlarından biri olan Kösem Sultan, 1590 yılında Yunanistan ’da doğdu. Asıl adı Anastasia’ydı. 15 yaşındayken İstanbul ’a gönderildi, Sultan I. Ahmet’e haseki oldu. Keskin zekasıyla padişahı etkiledi, kısa zamanda bütün saraya nüfuzunu kabul ettirdi. İki oğlu padişah olan, aynı zamanda torununun da padişahlığını gören Kösem Sultan’ın hayatı, birçok dizi ve filme konu oldu.