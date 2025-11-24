Kral Kaybederse izleyicilerini üzen haber! Ekrana veda ediyor

Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlanan ve başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ile Merve Dizdar gibi güçlü isimlerin üstlendiği Kral Kaybederse dizisinin final yapacağı haberleri kesinlik kazandı.

Bir süredir kulislerde dolaşan final söylentileri, Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla netleşmiş, ardından dizinin yapımcıları da kararı izleyiciye duyurdu.

Ekran macerasının sonlanacağı bilgisi, yayınlanan en son fragmanın sonunda yer alan "son üç bölüm" ifadesiyle resmileşti. Buna göre dizi, güncel bölümünden itibaren üç bölüm sonra final yaparak ekranlara veda edecek.

Kral Kaybederse 27. Bölüm Özeti

Fadi’yi görmeye gittiğinde evi boş bulan Kenan; Fadi’nin taşındığını ve numarasını değiştirdiğini öğrenince büyük bir panik yaşar. Bir yandan Ozan’la yaşadığı krizi çözmeye çalışırken bir yandan da Fadi’yi bulmak için harekete geçer; ancak kontrol duygusu giderek elinden kaymaktadır.

Bu süreçte Fadi, ailesiyle yeni hayatına başlar. Yeni evine yerleşir, hızla bir işe başvurur ve kabul edilir. Kenan’ın gölgesinden uzak, kendi düzenini kurmaya çok yakındır. Handan ise Kenan’la yollarını ayırmaya kesin olarak karar verir. Artık gittikçe sıkışmaya başlayan Kenan, Dr. Gülser’le yaptığı seansta çocukluk travmalarıyla yüzleşir; hastanedeki yalnızlığı, annesizliği, babasının ilgisizliği ve diğer acı deneyimler, içindeki karanlığın temelini görünür kılar. Sonunda toparlanmak için Semihlerle masaya oturduğunda ise her şey yoluna giriyor derken aldığı sarsıcı bir haber bütün dengeleri yeniden değiştirir.