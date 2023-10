Love is in The Air filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Netflix'te yayınlanan Love is in The Air filmi izleyicileri hem güldürüyor hem romantik anlar yaşatıyor. 1 saat 28 dakika süren Avustralya yapımı filmin yönetmeni ve senaristri Adrian Powers. Love is in The Air filmi konusu, oyuncuları ve fragmanına yakından bakalım...

Love is in The Air filmi konusu

Aile şirketini ayakta tutmak için savaşan özgür ruhlu bir pilot, işini tamamen sonlandırmak amacıyla gönderilen adama âşık olur.

Love is in The Air filmi oyuncuları

Delta Goodrem

Joshua Sasse

Roy Billing

Steph Tisdell

Simon Brook McLachlan

Daniela Pizzirani

Mia Grunwald

Hugh Parker

Dante Surace

Craig Walker

Richard Wheeler

Love is in The Air fragmanı