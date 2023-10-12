Love is in The Air filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Dram, romantik ve komedi türündeki Love is in The Air filmi Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Peki Love is in The Air filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Netflix'te yayınlanan Love is in The Air filmi izleyicileri hem güldürüyor hem romantik anlar yaşatıyor. 1 saat 28 dakika süren Avustralya yapımı filmin yönetmeni ve senaristri Adrian Powers. Love is in The Air filmi konusu, oyuncuları ve fragmanına yakından bakalım...
Love is in The Air filmi konusu
Aile şirketini ayakta tutmak için savaşan özgür ruhlu bir pilot, işini tamamen sonlandırmak amacıyla gönderilen adama âşık olur.
Love is in The Air filmi oyuncuları
- Delta Goodrem
- Joshua Sasse
- Roy Billing
- Steph Tisdell
- Simon Brook McLachlan
- Daniela Pizzirani
- Mia Grunwald
- Hugh Parker
- Dante Surace
- Craig Walker
- Richard Wheeler