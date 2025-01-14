"Love Scout" dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Kore dizileri sevenler için yeni bir dizi daha listeye eklendi. 12 bölümden oluşan "Love Scout" dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Diziyi yakından inceleyelim...
Elele Online
Yönetmenliğini Ham Joon Ho'nun yaptığı, senaryosu Kim Ji Eun tarafından yazılan "Love Scout" dizisi 3 Ocak tarihinde yayınlandı. 12 bölümden oluşan "Love Scout" dizisi Kore dizilerini sevenler tarafından araştırılmaya başladı.
"Love Scout" dizisi konusu ne?
Dizi, sadece işinde başarılı olan ve işi dışında hiçbir şeyin nasıl yapılacağını bilmeyen bir şirketin CEO'su Kang Ji Yoon (Han Ji Min) ile onun için hemen hemen her şeyle ilgilenen sekreteri Yoo Eun Ho (Lee Joon Hyuk) arasındaki ilişkiyi konu almaktadır.
Love Scout Oyuncuları
Han Ji Min dizide bir şirketin huysuz ve mesafeli CEO'su Ji Yoon karakterini canlandırmaktadır. Başarılı ve kendine güvenen bir kadın olarak yönettiği beyin avcılığı şirketinde başarılı olabilmek için sahip olduğu her şeyi ortaya koymaktadır.
Lee Joon Hyuk dizide arkadaş canlısı ve güler yüzlü bir adam olan Yoo Eun Ho karakterin canlandırıyor. Bekar bir babadır ve her şeyde olduğu gibi ev işlerinde de iyidir.
Kim Do Hoon / Woo Jeong Hun
Kim Yoon Hye / Jung Su Hyeon
Lee Sang Hee / Seo Mi Ae
Park Bo Kyung / Kim Hye Jin
Yoon Ga Yi / Na Gyu Rim
Lee Jae Woo / Lee Kang Seok
Seo Hye Won
Heo Dong Won
Go Geon Han
Yoon Yoo Sun