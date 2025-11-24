Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'li "Bize Bi’şey Olmaz" dizisi Şubat ayında izleyiciyle buluşacak

Dijital platformların merakla beklediği, başrollerini son dönemin en popüler isimlerinden Mert Ramazan Demir ile yetenekli oyuncu Miray Daner'in paylaştığı Bize Bi’şey Olmaz dizisinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sekiz bölüm olarak planlanan bu iddialı MF Yapım projesinin çekimleri hızla sürerken, setten gelen ilk fotoğraflar da projeye olan ilgiyi artırmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı son bilgilere göre, dizinin yayın tarihi konusunda önemli bir takvim belirlendi:

Bir değişiklik olmadığı takdirde, Bize Bi’şey Olmaz dizisinin Şubat ayında izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

Bize Bi’şey Olmaz konusu

Dizi, birbirlerine adeta gün ve gece kadar zıt olan Lal ve Aktan adlı iki karakterin tutkulu ve imkansız aşkını merkeze alıyor. Lal ve Aktan’ın ilişkisi, hayatlarındaki herkesin ve her şeyin karşı çıkmasına rağmen son bulmuyor.

İlişkileri hem mükemmel hem de korkunç derecede yıkıcı olarak tasvir edilen çiftin yaşadıkları, bir yandan masal güzelliğinde, bir yandan da kâbus gibi işleniyor. Dizi, karakterlerin tüm ayrılma çabalarına rağmen bitmeyen bu aşk üzerinden “Bazı aşklar neden bitmiyor?” sorusuna cevap arayarak izleyiciyi aşkın karmaşık ve dönüştürücü yüzleriyle yüzleştirecek.

Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in bu zıt kutuplu karakterleri canlandırması, projenin en çok merak edilen yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.