Çağan Irmak'ın yönettiği ve Demet Akbağ'ın başrolünde oynadığı "Nadide Hayat", hayatını değiştirmeye karar veren orta yaşlı bir kadının hikayesini anlatıyor.

Bu hafta ikisi yerli 7 yeni film vizyona giriyor. Haftanın en iddialı yapımı ise Çağan Irmak'ın son filmi Nadide Hayat...



Nadide Hayat



Çağan Irmak'ın yönettiği; Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Sadi Celil Cengiz, Sevil Akı ile Batuhan Begimgil'in oynadığı "Nadide Hayat" izleyici ile buluşuyor. Başarılı yönetmen Çağan Irmak'ın 12. uzun metrajlı filmi olan Nadide Hayat, hayatını değiştirmeye karar veren orta yaşlı bir kadının komik hikayesini konu alıyor.

Filmin konusu şöyle; Evlilik hayatını üniversite eğitimine tercih ederek 50 yaşına gelen Nadide, eşini kaybettikten sonra gençlik hatalarını telafi etmek için kolları sıvar. Yalnız ve orta yaşlılar için öngörülen dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulamaz ta ki gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarına, ardından mavi sulara atıncaya kadar... Ardından da bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile "yeni bir başlangıca" yelken açar!



Ma Ma



Penelope Cruz'un, başrollerini Luis Tosar ve Etxeandia'yla paylaştığı Ma Ma'nın yönetmen koltuğunda, "Kutup Çizgisi Aşıkları" ve "Sex and Lucia" filmlerinden adını duyuran Julio Medem oturuyor. Dram türündeki İspanya yapımı filmin konusu şöyle: "Bir ilkokulda öğretmenlik yapan Magda, meme kanserine yakalandığını öğrenir. Daha önce de yakalanıp iyileştiği hastalığın bu kez epeyce ilerlediği ortaya çıkar. Magda yaşadığı bu zor günlerde en yakınlarının neşesine güvenmektedir. Hayattan alabildiğince keyif almanın derdinde olan Magda, bunu yanındakilere de geçirmek ister. Kendisine 6 aylık ömür biçildiği gün hamile olduğunu öğrenir ve kaderini değiştirmeye karar verir."



Lolo



Romantik filmlerin unutulmaz aktrisi Julie Delpy, "Lolo" adlı filmde hem yönetmen, hem senarist, hem de başrol oyuncusu olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu Julie Delpy'e başrolde Dany Boon, Vincent Lacoste ile Karin Viard'ın eşlik ettiği filmin konusu şöyle: "Violette, 40 yaşında, hayatını moda sektörüne adamış başarılı bir kadındır. Uzun soluklu bir ilişkisi olamayan Violette, bir bilgisayar dahisi olan Jean Rene ile tanıştığında en sonunda aradığını bulur. Jean Rene farklı biri olmasına rağmen, ikilinin arasında inkar edilemez bir kimya oluşur. Ancak ilişkilerinin ciddiye binmesiyle Violette'in oğlu Lolo problem olur. Lolo, Jean-Rene'yi bir türlü sevemez ve annesine layık bulmadığı bu adamı uzaklaştırmak için gizli bir harekat başlatır."



Mutlu Yıllar



Alan Arkın, John Goodman, Ed Helms ile Diane Keaton'un başrollerinde oynadığı "Mutlu Yıllar", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Bir Noel komedisi olan 'Mutlu Yıllar'ın yönetmen koltuğunda Jessie Nelson oturuyor. Filmin senaryou Steven Rogers'a ait.

Gassal

Ayhan Eroğlu, Nilay Olcay, Alican Çokoğur ile Mustafa Çelik'in oynadığı "Gassal", korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeyi hedefliyor. Alper Kıvılcım'ın yazıp yönettiği Gassal, gasilhanede yaşayan Abbas adındaki bir adamın herkesten sakladığı sırlarının, eve yatıya gelen arkadaşı tarafından ortaya çıkarılmasıyla başlayan gerilim dolu hikayesini anlatıyor.



Kahin'in Kızı



Yönetmenliğini Kenneth Kainz'ın yaptığı "Kahin'in Kızı", fantastik bir dünyada yaşayan, annesi gibi baktığı kişilerin ruhlarını gören Dina'nın hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Aksiyon türündeki filmin başrollerinde Allan Hyde, Jakob Oftebro,

Roland Moller ve Soren Malling yer alıyor.



Çılgın Dostlar 4: Korkak Kahraman



"Çılgın Dostlar"ın devamı niteliğindeki film, "Boog" adındaki, vahşi hayatla ilgisi olmayan bir boz ayının tabiatta yaşama mücadelesini anlatıyor. Animasyon türündeki filmin orjinal seslendirmelerini Garry Chalk, Kathleen Barr, Trevor Devall, Melissa Sturm ve Donny James Lucas yaptı.







