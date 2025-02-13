Netflix dizisi Cassandra konusu ne, oyuncuları kimler?

6 bölümden oluşan Cassandra dizisi 6 Şubat Perşembe günü Netflix Türkiye'de yayınlandı. Cassandra dizisi geçen hafta 3-9 Şubat tarihlerinde Netflix Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Bazı eleştirmenler diziyi dehşet verici diye tanımlarken, Netflix izleyicileri, "akıllı ev" teknolojisini konu alan ve Black Mirror'a benzetilen Alman yapımı bilimkurgu Cassandra'ya adeta bağımlı oldu.

Cassandra konusu ne?

Almanya'nın en eski akıllı evi, sahiplerinin gizemli bir şekilde ölmesinin ardından 50 yılı aşkın süredir boş kalmıştır. Günümüzde, Samira ve ailesinin bu eve taşınmasıyla birlikte sanal asistan Cassandra yıllardır devam eden uykusundan uyanır. 1970'lerde bir ailenin bakımını üstlenmesi için geliştirilen ve evin eski sahiplerinin ölümüyle hizmet dışı kalan Cassandra bu durumu ikinci bir şans olarak görür. Ancak o, her şeyi çekip çeviren bir iyilik perisinden çok daha fazlası olmaya niyetlidir. Çok geçmeden Cassandra kendisini ailenin denk bir üyesi gibi görmeye başlar ve bir daha yalnız bırakılmamak için elinden gelen her şeyi yapar.

Cassandra oyuncu kadrosu

Lavinia Wilson - Cassandra

Mina Tander - Samira

Michael Klammer- David

Franz Hartwig - Horst

Mary Tölle - Juno

Joshua Kantara - Fynn

Elias Grünthal - Peter 16/17

Filip Schnack - Steve

Cassandra fragmanı