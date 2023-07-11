Netflix Türkiye'den ayrılacak filmler belli oldu

Netflix Türkiye'ye yakında veda edecek bazı filmler belli oldu. Bu yapımların birçoğu 31 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Platformun gönderdiği listede yer alan yapımlar şöyle...

1. Yüzüklerin Efendisi 1-2-3

2. Man of Steel

3. Joker

4. Wonder Woman

5. Seven

6. Dunkirk

7. Bağlanmak Yok

8. Masallardan Geriye Kalan

9. Güzel Günler Göreceğiz