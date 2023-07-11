Netflix Türkiye'den ayrılacak filmler belli oldu
Netflix'ten kaldırılacak yayınlar belli oldu. Bu yayınlar 31 Temmuz itibarıyla Netflix Türkiye üzerinden izlenemeyecek. Elinizi çabuk tutun...
Netflix Türkiye'ye yakında veda edecek bazı filmler belli oldu. Bu yapımların birçoğu 31 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Platformun gönderdiği listede yer alan yapımlar şöyle...
1. Yüzüklerin Efendisi 1-2-3
2. Man of Steel
3. Joker
4. Wonder Woman
5. Seven
6. Dunkirk
7. Bağlanmak Yok
8. Masallardan Geriye Kalan
9. Güzel Günler Göreceğiz