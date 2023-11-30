Netflix'in animasyon filmi Leo konusu ne, oyuncuları kimler?

21 Kasım'da gösterime giren Leo, şimdiden izleyicilerden 10 üzerinden 10 aldı. Peki Netflix'in animasyon filmi Leo konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...

Netflix'in animasyon filmi Leo konusu ne, oyuncuları kimler?

Animasyon filmi Leo 21 Kasım'da Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Animasyon  türündeki filmin yazarlığını ve yapımcılığını, seslendirme kadrosunda da bulunan 57 yaşındaki Adam Sandler üstlendi.  

Leo filmi konusu

Netflix, filmle ilgili kısaca şu bilgileri veriyor: 

Adam Sandler, ilkokulun son yılını sınıfın evcil hayvanının gözünden anlatan bu yetişkinliğe geçiş temalı müzikal komedide Leo adlı bir kertenkeleyi seslendiriyor. 

Eleştirmenlerden iyi not aldı 

Leo, eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da da son derece yüksek puanlara sahip. 44 eleştirmenin yorumlarına göre 100 üzerinden 77 puan almayı başaran animasyonun izleyici skoruysa 96. 

Netflix'in animasyon filmi Leo konusu ne, oyuncuları kimler? - Resim : 1

Leo filmi oyuncuları

Adam Sandler

Bill Burr

Cecily Strong

Jason Alexander

Sadie Sandler

Sunny Sandler

Rob Schneider

Jo Koy

Stephanie Hsu

Jackie Sandler

Leo filmi fragmanı 