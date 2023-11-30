Netflix'in animasyon filmi Leo konusu ne, oyuncuları kimler?
21 Kasım'da gösterime giren Leo, şimdiden izleyicilerden 10 üzerinden 10 aldı. Peki Netflix'in animasyon filmi Leo konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Animasyon filmi Leo 21 Kasım'da Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Animasyon türündeki filmin yazarlığını ve yapımcılığını, seslendirme kadrosunda da bulunan 57 yaşındaki Adam Sandler üstlendi.
Leo filmi konusu
Netflix, filmle ilgili kısaca şu bilgileri veriyor:
Adam Sandler, ilkokulun son yılını sınıfın evcil hayvanının gözünden anlatan bu yetişkinliğe geçiş temalı müzikal komedide Leo adlı bir kertenkeleyi seslendiriyor.
Eleştirmenlerden iyi not aldı
Leo, eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da da son derece yüksek puanlara sahip. 44 eleştirmenin yorumlarına göre 100 üzerinden 77 puan almayı başaran animasyonun izleyici skoruysa 96.
Leo filmi oyuncuları
Adam Sandler
Bill Burr
Cecily Strong
Jason Alexander
Sadie Sandler
Sunny Sandler
Rob Schneider
Jo Koy
Stephanie Hsu
Jackie Sandler