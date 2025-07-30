Netflix’in Gurur ve Önyargı uyarlaması tepki çekti: İşte beğenilmeyen oyuncu kadrosu

Netflix’in Gurur ve Önyargı (Pride & Prejudice) adlı yeni mini dizisinin oyuncu kadrosunu açıklaması, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma başlattı. Dizinin daha yayın tarihi bile açıklanmamışken bazı izleyiciler boykot çağrısı yapmaya başladı.

KLASİK ROMAN YENİDEN UYARLANIYOR

Toplam 6 bölümden oluşacak olan bu mini dizi, Jane Austen’in 1813 tarihli ünlü romanı Aşk ve Gurur'dan uyarlanıyor. Hikaye, zeki ve güçlü karakteri Elizabeth Bennet ile gururlu ve gizemli Bay Darcy arasındaki unutulmaz aşkı merkeze alıyor.

Daha önceki Gurur ve Önyargı uyarlamaları, özellikle 1995’te BBC tarafından çekilen dizi ve 2005 yapımı film versiyonu, hala geniş kitleler tarafından beğeniyle hatırlanıyor. Bu nedenle yeni uyarlamanın beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı izleyiciler arasında merak konusu.

OYUNCU KADROSU TARTIŞMA YARATTI

Netflix, dün sosyal medya üzerinden Bennet ailesinin kadın karakterlerini canlandıran oyuncuların yer aldığı bir set fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma şu ifadeler eşlik etti:

“Bu anı sabırsızlıkla beklediğinizi biliyoruz. Gurur ve Önyargı'nın çekimleri resmen başladı! İşte Emma Corrin, Freya Mavor, Olivia Colman, Hopey Parish, Rhea Norwood ve Hollie Avery'nin Bennet kadınlarını canlandırdığı ilk kare.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Netflix Türkiye (@netflixturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

Dizide, The Crown dizisindeki performansıyla tanınan Emma Corrin, başrol karakter Elizabeth Bennet’ı canlandırıyor. Bay Darcy’ye ise Slow Horses dizisinden tanınan Jack Lowden hayat veriyor. Usta oyuncu Olivia Colman ise Bennet ailesinin endişeli annesi rolünde yer alıyor.

Netflix Türkiye de aynı kareyi paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

“Zamanın silemeyeceği bir aşk hikayesi. Başrolde Emma Corrin, Jack Lowden ve Olivia Colman. Mini dizi Gurur ve Önyargı'nın çekimleri başladı.”

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Oyuncu kadrosunun açıklanmasının hemen ardından sosyal medyada birçok kullanıcı düşüncelerini dile getirdi. Özellikle bazı izleyiciler, kadronun orijinal romana ve önceki uyarlamalara uygun olmadığını savunarak tepkilerini açıkça gösterdi. Hatta bir kullanıcı paylaşımın altına şu yorumu bıraktı: “Kendime not: Bugün Netflix aboneliğimi iptal et.”