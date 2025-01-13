Meşhur yazar Harlan Coben'ın yeni uyarlaması Özlüyorum Seni'nin (Missing You) 1 Ocak tarihinde Netflix’te yayınlandı. Hatta bazı izleyiciler, yılbaşı gecesinde diziyi bitirmek için evde kalmayı tercih ettiklerini söyledi. 5 bölümden oluşan dizi kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

'Özlüyorum Seni' dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Bundan on bir yıl önce, Dedektif Kat Donovan'ın hayatının aşkı olan nişanlısı Josh ortadan kaybolur ve o Kat, ondan bir daha haber alamaz. Şimdi, bir flört uygulamasında profilleri kaydırırken aniden yüzünü görünce Kat'in dünyası yeniden altüst olur. Josh'un yeniden ortaya çıkması, Kat'i babasının cinayetiyle ilgili gizemi yeniden araştırmaya ve geçmişine dair uzun süredir gizlenen sırları ortaya çıkarmaya mecbur bırakır.

'Özlüyorum Seni' dizisi oyuncuları

Dizinin başrolünde, usta aktör Gary Oldman'ın casus dizisi Slow Horses'la tanınan Rosalind Eleazar yer alıyor.

36 yaşındaki Eleazar'a Richard Armitage, Jessica Plummer, Ashley Walters ve Lisa Faulkner gibi isimler eşlik ediyor.

'Özlüyorum Seni' fragmanı