Sakıncalı dizisi hangi gün? Sakıncalı dizi oyuncu kadrosunda kimler var?

NOW ekranlarının yeni sezon projeleri arasında en çok merak edilen yapımlardan biri olan “Sakıncalı” dizisi ilk bölümü ile geçtiğimiz hafta izleyici ile buluştu. Gold Film imzalı, başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin paylaştığı dizi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor.

SAKINCALI DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Sakıncalı dizisi Çarşamba akşamı saat 20.00'de yayınlanıyor. Dizi her hafta aynı gün ve saatte ekrana geliyor.

SAKINCALI DİZİSİ OYUNCULARI

Sakıncalı Dizisi'nin oyuncu kadrosunda başrollerde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci yer almaktadır.

Bu iki isme ek olarak, dizinin güçlü yardımcı kadrosunda şu isimler bulunmaktadır: Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin, Lidya Atlık, Seray Özkan, Umay Anadolu, Özgür Cem Tuğluk, Miray Akay, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu.

SAKINCALI DİZİSİ KONUSU

“Sakıncalı”, çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya’nın (Özge Özpirinçci) adalet ve intikam arasındaki ince çizgide yürüyen çarpıcı mücadelesini anlatıyor. Kayıp, öfke ve vicdan duygularının iç içe geçtiği bu derin yolculuk, seyirciyi güçlü bir kadının yeniden doğuşuna tanık edecek.

SAKINCALI DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ülkenin en tanınmış ailelerinden olan Gökmen Ailesi, hediye ve çiçek gönderen şirketleri “Bu An İçin”in 15. Yıl kutlamasında hiç beklemedikleri bir olayla karşılaşırlar. Nazım ve Süreyya Gökmen çocuklarına miras olarak bırakacakları bir şirket kurmuş mutlu bir ailedir. Ancak Nazım’ın hırsı onu karanlık bir ortaklığa sürükler. Ortakları Faysal ve Çetin, Nazım’ın onlara oynadığı oyun nedeniyle kutlamayı felakete çevirirler.

Bir yandan Süreyya’nın oğlu Can, Nazım’ın karanlık işlerine yardım eden bir kurye olan Didem ile birliktedir. Kutlama gecesi senelerdir saklanan sırrın ortaya çıkmasıyla beraber Nazım’ın gizli ajandansından haberi olmayan Süreyya, büyük bir acıyla sınanacaktır. Acıyla sınanan herkesin hikayesinin değiştiği bu gece; bambaşka olaylara neden olacaktır.