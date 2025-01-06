"Şakir Paşa Ailesi" izleyicilerine sevindiren haber geldi: Çekimler yeniden başladı

NOW ekranlarında yayınlanan ve izleyenleri 1910’lu yıllara götüren “Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler”, son dönemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan talihsiz yangın sonrası çekimlerine ara vermek zorunda kalmıştı.

Yangından bir gün sonra da RTÜK “mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren sahnelerle aykırı unsurlar içerdiği gerekçesiyle” yüzde 3 para cezası verdi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre çekimlere ara verilen dizinin üçüncü bölümü reytinglerde büyük bir çıkış yakalamıştı. Köşk dekoru inşaatı yeniden başlayan dizinin harici mekân çekimleri önceki gün başladı. Öte yandan Hande Altaylı’nın yazdığı dizinin seyircisine yapım şirketinin 12 Ocak Pazar günü bir sürpriz yapmaya hazırlandığı da kulislerde konuşuluyor.