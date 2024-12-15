Merakla beklenen dizi Şakir Paşa Ailesi: Konusu, oyuncuları, künyesi...

Şakir Paşa Ailesi... Neredeyse her bir üyesi kültür, sanat, edebiyat dünyasına damgasını vurmuş birbirinden başarılı isimler... Hepsi aynı ailenin üyesi. Şimdi başarılar ve sırlarla dolu Şakir Paşa Ailesi'nin yaşamları ve ilişkileri NOW TV'nin yeni dizisinde ekrana gelecek. Hikayesi 1912'de başlayan dizide Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler yer alacak.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin konusu şöyle: Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada’ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

DİZİDE KİM, KİMİ CANLANDIRIYOR?

İsmet (Vahide Perçin)

Şakir Paşa (Fırat Tanış)

Cevat Şakir (Cem Yiğit Üzümoğlu)

Sara (Devrim Yakut)

Aniesi (Denise Capezza)

Ayşe (Nilsun Berfin Aktaş)

Sümbül (Helin Kandemir)

Hakkiye (Yağmur Başkurt)

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşan kadroda Meryem Uzerli de yer alacak.

GERÇEKTE ŞAKİR PAŞA AİLESİ KİMDİ?

Aile üyesi Şirin Devrim'in Şakir Paşa Ailesi kitabının ön sözü şu ifadelerle başlıyordu: "Fahrünnisa Zeyd, Füreya Koral, Aliye Berger, Nejad Devrim gibi tanınmış sanatçılar, Halikarnas Balıkçısı-Cevat Şakir gibi İzzet Melih Devrim gibi yazarlar, Suat Şakir ve Şirin Devrim gibi tiyatrocular... Hepsi de tek bir ailenin fertleri. II. Abdülhamid döneminde önemli görevlerde bulunmuş Şakir Paşa’nın çocukları, akrabaları". Gerçekten de bu sıra dışı ailenin her bir ferdi kültür, sanat, edebiyat dünyasına altın harflerle kazınacak eserlere imza attı. Aile, Mehmet Şakir Paşa'nın 1914 yılında oğlu Cevat Şakir yani Halikarnas Balıkçısı'nın tabancasından çıkan bir kurşunla yaşamını yitirmesi gibi trajediler de yaşadı...

GERÇEKTE KİM KİMDİ?

MEHMED ŞAKİR PAŞA: Asker, Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı Mehmed Şakir Paşa, 1891-1895 arası Sadrazamlık yapan Ahmed Cevad Paşa'nın kardeşiydi. Askerî ve idarî vazifelerinin yanında Yeni Osmanlı Tarihi adlı eseriyle de tanınıyor. Sanata oldukça düşkündü. Şakir Paşa, 1914 yılında oğlu Cevat Şakir'in (Halikarnas Balıkçısı) tabancasından çıkan bir kurşunla yaşamını yitirdi.

FÜREYA KORAL: Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı ve çağdaş seramik sanatının öncülerinden Füreya Koral, Şakir Paşa'nın büyük kızı Hakkiye Hanım'ın çocuğuydu.

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI (Halikarnas Balıkçısı): Kabaağaçlı, Mehmed Şakir Paşa ile Sare İsmet Hanım'ın çocukları olarak 7 Nisan 1890'da Girit'te dünyaya geldi. Bir tartışma sırasında babası Şakir Paşa'nın onun silahından çıkan kurşunla ölmesi üzerine cinayetle yargılandı, 15 yıl kürek cezasına çarptırıldı. 7 yıl sonra verem olması nedeniyle serbest bırakıldı. 13 Nisan 1925 tarihli bir yazısı nedeniyle İstanbul İstiklal Mahkemesinde yargılandı üç yıl kalebentlik cezası verilerek Bodrum'a sürgün edildi. Sürgüne gittiği dönem küçük bir balıkçı köyü olan Bodrum, onun sayesinde bugünkü ünlü konumuna ulaştı.

ALİYE BERGER: Türkiye'nin ilk kadın gravür sanatçılarından ressam Aliye Berger, Paşa'nın en küçük kızıydı.

FAHRÜNİSA ZEYD: İsmet Sare Hanım ile Şakir Paşa'nın kızı olarak 1901'de İstanbul Büyükada'da dünyaya geldi. Ailenin ortanca kızıydı. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ile ressam Aliye Berger'in kardeşi, ressam Nejad Melih Devrim ile tiyatro sanatçısı ve yazar Şirin Devrim'in annesi, seramik sanatçısı Füreya Koral'ın teyzesi idi. İlk evliliğini yazar İzzet Melih Devrim ile yaptı. Oğlu Faruk'u 2.5 yaşında kaybeden Devrim çiftinin, 1923'te Nejad Melih, 1926'da da Şirin ismini verdiği iki çocuğu dünyaya geldi. Her ikisi de sanatçı oldu. Fahrünisa Zeyd, İkinci evliliğini 1934'te, Irak'ın Ankara temsilcisi ve Irak Kralı I. Faysal'ın kardeşi Emir Zeid ile yaptı ve prenses unvanı aldı. Ürdün Kraliyet Nişanı, İtalyan Rispoli Nişanı, Fransız Commandeur des Arts et des Letres Nişanı sahibi olan Fahrünnisa Zeid, 1991 yılında oğlu Raad'ın da yaşadığı Amman’da hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Ürdün Kralı ülkesinde ulusal yas ilan etti.

NEJAD DEVRİM: Paşa'nın torunu ve Fahrünisa Zeyd ile yazar ve edebiyatçı ilk eşi İzzet Melih Devrim'in oğluydu. Nejad Devrim Türkiye'nin ilk soyut ressamı kabul ediliyor.

ŞİRİN DEVRİM: Fahrünisa Zeyd'in kızı, Nejad Devrim'in kızkardeşi. Türk tiyatrosunun önemli ismi Şirin Devrim, Amerika'da da sahneye çıktı. Annesi Fahrünisa Zeyd'in öyküsünü ‘A Turkish Tapestry’ adıyla kitaplaştırdı ve kitap daha sonra ‘Şakir Paşa Ailesi-Harika Çılgınlar’ ismiyle Türkçe olarak da yayınlandı.