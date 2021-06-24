Sex Education 3. sezon yayın tarihi belli oldu! İşte Sex Education 3. sezon ilk kareler

Sex Education 3. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix dizinin 3. sezonundan ilk kareleri paylaştı. Peki Sex Eduvation konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen soruların yanıtları...

SEX EDUCATION 3. SEZON YAYIN TARİHİ

Sex Education dizisinin 3. sezonunun 17 Eylül’de izleyici ile buluşacağı Netflix tarafından duyuruldu.

SEX EDUCATION 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Dizinin üçüncü sezonu 8 bölümden oluşacak.

SEX EDUCATION 3. SEZON KONUSU NEDİR?

Yeni bir yıldayız. Otis, sıradan ergen hayatına devam ederken; Eric ve Adam ilişkilerinde yeni bir döneme girerler. Jean ise beklediği bebeği için hazırlıklarla uğraşır. Bu sırada, okulun yeni müdürü Hope (Jemima Kirke) Moordale'i mükemmel bir okula dönüştürmek için elinden geleni yapar. Aimee feminizmi keşfeder, Jackson aşık olur ve kayıp bir sesli mesaj ortalarda dolaşır.

OYUNCU KADROSU

Oyuncu kadrosunda Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar ve Jim Howick’in yer aldığı dizinin üçüncü sezonuna Bay Groff'un daha başarılı ve pek mütevazı olmayan ağabeyi Peter Groff'u canlandıran Jason Isaacs, ilk kez bir yapımda rol alan ve Moordale'de bir öğrenci olan Cal'a hayat veren, stüdyo sanatçısı ve söz yazarı Dua Saleh ve Elsie'nin üvey annesi Anna olarak izleyeceğimiz Indra Ové katıldı.

YENİ SEZONDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Yeni sezondan ilk kareleri paylaşan Netflix, üçüncü sezonun çekimleri sırasında Tanya Reynolds (Lily) tarafından çekilen, kamera arkası görüntülerden oluşan bir seçki de yayınladı.

Laurie Nunn tarafından yazılan ve yaratılan dizinin yapımcılığını Eleven üstleniyor. Dizinin senaryo ekibinde Sophie Goodhart, Selina Lim, Mawaan Rizwan, Temi Wilkey, Alice Seabright ve Jodie Mitchell yer alıyor. Üçüncü sezon bölümlerini Ben Taylor ve Runyararo Mapfumo yönetiyor. Laurie Nunn, Ben Taylor ve Jamie Campbell aynı zamanda dizinin yürütücü yapımcılığını da üstleniyor.