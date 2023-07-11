Sex Education 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Sex Education 4. sezon hakkında bildiğimiz her şey

Siz de bizim gibiyseniz, Netflix'in Sex Education dizisinin üçüncü sezonunu çoktan bitirmişsinizdir. Neyse ki Netflix bizi yeni sezon için uzun bir bekleyişe mecbur bırakmadı. Yayıncılar, dizinin bu sonbaharda son sezonuyla geri döneceğini doğruladı. Otis ve dostları için sırada ne olabileceği konusunda kafa yormaya başlamadan önce, 4. Sezon hakkında bildiklerimizi derledik ve sizlere sunduk.

'Sex Education' 4. sezon ne zaman çıkacak?

Netflix, dizinin 21 Eylül 2023'te vizyona girerek yeni eğitim öğretim yılı için tam zamanında geri döneceğini duyurdu. Dizinin yaratıcısı, baş yazarı ve baş yapımcısı Laurie Nunn tarafından hayranlara yazılan duygusal bir mektubunda, dizinin başlangıcını anımsarken 4. sezonun "mezun olmak için doğru zaman" olduğunu açıkladı. " 'Sex Education' ile inanılmaz derecede gurur duyuyoruz ve her bölümün yapımına büyük emek veren harika yazarlarımıza, oyuncularımıza ve ekibimize minnettarız. Son seriyi size getirmek için yorulmadan çalıştılar ve paylaşmak için sabırsızlanıyoruz." yazdı.

Bir röportajda Nunn, diziyi 4. sezonla bitirme kararının, yaratıcı ekip yeni bölümleri yazarken geldiğini açıkladı ve "Bu süreçte, hikayelerin bir noktaya geleceği çok net bir şekilde hissedilmeye başlandı. Sonunda karakterler öyle bir yerde bırakılıyor ki bu beni çok iyi hissettirdi. Onlar adına mutlu oldum ve bu sefer bu karakterlerle söylemek istediğim her şeyi söylemişim gibi hissettim.” dedi.

'Sex Education' 4. sezon fragmanı var mı?

Evet! Netflix, yeni sezonun ilk tanıtımını şu yazı ile birlikte yayınladı: "Moordale Ortaokulu'nun kapanmasının ardından, Otis ve Eric şimdi yeni bir sınırla karşı karşıyalar - Cavendish Sixth Form College'daki ilk günleri. Otis yeni kliniğini kurma konusunda gerginken Eric, tekrar kaybeden olmamaları için dua ediyor. Ama Cavendish tüm Moordale öğrencileri için bir kültür şoku - bu yeni kolej bambaşka olacak. Ortak bahçede, günlük yoga, güçlü bir sürdürülebilirlik konusu ve popüler oldukları için popüler olan bir grup çocuk var... Viv Jackson, Cal'in üstesinden gelmek için mücadele ederken, üniversitenin öğrenci liderliğindeki, rekabete dayalı olmayan yaklaşımıyla tamamen sarsılır. Aimee, sanat dersi alarak yeni bir şey dener ve Adam, normal eğitimin ona göre olup olmadığıyla boğuşur. ABD'de, Maeve, prestijli Wallace Üniversitesi'nde, kült yazar Thomas Molloy tarafından eğitilmenin hayalini kurar. Otis, evde tek çocuk ya da kampüsteki tek terapist olmamaya alışırken ise onun özlemini çekiyor..."

'Sex Education' 4. sezon kadrosunda kimler yer alacak?

Sex Education'ın yetenekli oyuncu kadrosunda yeni sezonda birkaç tanıdık yüz eksik olacak. Geri dönen oyuncular arasında ise Asa Butterfield (Otis Milburn), Gillian Anderson (Jean Milburn), Ncuti Gatwa (Eric), Emma Mackey (Maeve), Aimee-Lou Wood (Aimee), Connor Swindells (Adam), Kedar yer alıyor.

Williams-Stirling (Jackson), Mimi Keene (Ruby), George Robinson (Isaac), Chinenye Ezeudu (Viv), Dua Saleh (Cal), Alistair Petrie (Michael Groff), Samantha Spiro (Maureen Groff), Jim Howick (Colin Hendricks) ), Rakhee Thakrar (Emily Sands). Tanya Reynolds (Lily), Patricia Allison (Ola) ve biraz meşgul olan Simone Ashley (Olivia) dahil olmak üzere hayranların gözdesi birkaç kişi son iki yılda yeni sezon için geri dönmeyeceklerini açıkladı.

Tabii ki dizi, yeni yardımcı oyuncular da getirdi. Schitt's Creek yıldızı Dan Levy, Maeve'nin yeni okulunda beğenilen yazarlık öğretmeni Thomas Molly'yi canlandırırken, Somewhere Boy'dan Lisa McGrillis, Jean'in küçük kız kardeşi Joanna'yı Milburn'ün yeni akrabası olarak oynayacak. Doctor Who'dan Thaddea Graham, Otis'in yeni rakibi seks terapisti O'yu canlandırırken, yeni gelenler Anthony Lexa, Felix Mufti ve Alexandra James, Cavendish, The Coven'daki popüler kliği oynayacak. Açıklanmayan rollerdeki diğer yeni oyuncular arasında Queen & Slim yıldızı Jodie Turner Smith, Kamikaze'den Marie Reuther, komedyen Eshaan Akbar ve yeni gelenler Reda Elazouar, Bella Maclean ve Imani Yahshua yer alıyor.

'Sex Education' 3. sezonda neler oldu?

Moordale’in bütçe yetersizliği nedeniyle kapılarını kapattığı için 3. Sezon finali, tüm karakterlerin kaderini havada bıraktı. Şovun gözde çiftleri de değişiyor. Maeve ve Otis nihayet birbirlerine duygularını itiraf etti, ancak Maeve yurtdışında eğitim fırsatı için ayrıldıktan kısa bir süre sonra... Eric, kendi kimliğini keşfetmek istediğini anladıktan sonra Adam'dan ayrıldı. Jakob'la işleri yoluna koymaya çalıştığı bir sezondan sonra Jean, onun, bebeğinin babası olmadığını keşfetti. Tüm bu konular, dizinin yeni sezonunda keşfetmesi için çok ilginç bir zemin bırakıyor.

Oyuncular ve ekip 4. Sezon hakkında ne dedi?

Butterfield. "Dördüncü bir sezon yapmayı çok isterim çünkü bu dizide çok eğleniyoruz. Aynı zamanda bunu üç yıldır yapıyoruz ve bu karakterlere veda etmekten de mutluluk duyarım." dedi. Ayrıca, hayal gücünün çılgınca çalışmasına izin vererek, bir sonraki adım için de olasılıklar hakkında bilgi verdi. "Bir Noel filmi istiyorum! Sex Education temalı. Daha fazlasının olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu noktada bizim elimizde değil. Keşke size daha fazlasını anlatabilseydim, gerçekten bilmiyorum ." "Bir spin-off iyi olurdu ama iyi düşünülmüş ve gerçekten benzersiz olmalı."

Butterfield, dizinin Otis ve Maeve'nin ilişkisini genişleteceğini umuyordu. "Onları büyük resimde görmek istiyorum. Kendilerini keşfetmelerine ya da arkadaş ve aileleriyle olan ilişkilerine daha fazla odaklanmak istiyorum" dedi. Ayrıca kendisi ve Gatwa arasında daha fazla sahne olmasını diledi. "Otis ve Eric, birlikteyken en çok kendileri oluyorlar. Keşke bizimle daha fazla sahne olsaydı." Mackey ayrıca dördüncü sezonda Maeve için umutlarını paylaştı ve gencin Amerika'da kabuğundan biraz daha çıkmasını umduğunu söyledi. "Yeni arkadaşlar edineceği, biraz daha açılıp farklı bir kültüre, farklı bir dünyaya maruz kalacağı için heyecanlıyım. Çünkü o sadece küçük baloncuğunda yaşadı. Kendi hayallerini gerçekten yaşadığını görmek güzel olurdu."

Oyuncu yönetmeni Lauren Evans, "insanlar istediği sürece ve anlatacak hikayeler olduğu sürece" daha birçok sezonu umduğunu söyledi. Ayrıca, yaratıcı Laurie Nunn'ın daha önce izleyicilerin okul bittikten sonra şovu izlemeye devam edeceğini düşünmediğini söylediğinden de bahsetti.

Evans, "Laurie'nin daha önce söylediği gibi, Laurie devam etmek ve bu insanları üniversiteye göndermek istemiyor.” dedi Evans, umutlu bir şekilde, "Ama göreceğiz."