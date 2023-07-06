Squid Game 2. sezon hakkında bildiğimiz her şey

Son iki yıldır muhtemelen karşınıza Squid Game’den bahseden birileri çıkmıştır. Sevilen Kore drama dizisi izleyici ile buluştuğu 17 Eylül 2021'den bu yana hep gündemde oldu. Dizi, Netflix'in şimdiye kadarki en popüler yapımları arasına girdi. Lee Jung-Jae ve HoYeon Jung ise 2022 SAG Ödülleri'nde ilk defa İngilizce olmayan bir dizi ile ödül kazandı. Peki, Squid Game 2'den neler bekleyebiliriz? İşte bilinenler...

Sürükleyici dizi, büyük borçlarla karşı karşıya olan 456 kişinin, 38 milyon dolarlık bir ödül için hayatlarını ortaya koydukları oynadığı ölümcül bir oyunu anlatıyor. Şimdi gözler ikinci sezonda... Yapımcı Hwang Dong-hyuk, "İkinci sezon için çok fazla fazla talep ve ilgi vardı. Gerçekten ikinci sezon olacak diyorum. Şu anda planlama aşamasındayım" yorumunu yapmıştı.

Netflix'ten 2. sezon için ilk resmi duyuru 2022 yılının Haziran ayında geldi: "Gi-hun geri dönüyor. The Front Man geri dönüyor. 2. Sezon geliyor. Takım elbiseli adam geri dönüyor. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız. Yepyeni bir tur için bir kez daha bize katılın."

Merak edenler için Young-hee, aynı adlı Korece bir ders kitabı karakterine dayanan 1. sezondaki ikonik Red Light, Green Light bebeğinin adıdır.

SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yönetmen Hwang, yeni sezon için 2023'ün sonları veya 2024'ün ilk aylarını işaret etmiş durumda.

YENİ İSİMLER KATILIYOR

Dokuzuncu ve son bölüm, spoiler uyarısı olarak, Gi-hun dışındaki tüm oyuncuların ölümüyle sona erdiğinde, izleyiciler onun 2. Sezon için geri dönen birkaç karakterden biri olacağını düşünmüştü. Bu doğrulanmış durumda.

Netflix, ikinci sezon için kadrodan ipuçlarını yıllık Tudum etkiliğinde duyurmuştu. Squid Game'in 2. sezonunda ilk oyunların galibi Lee Jung-jae, oyunları yöneten Lee Byung-Hun, oyun için katılımcı toplayan Gong Yoo ve dedektif Wi Ha-joon geri dönecek.

Netflix ayrıca 2. sezondan fotoğraflar ile birlikte tüm oyuncu kadrosunu da yayınlamış durumda. Netflix, 2023'te Netflix, gruba 12 yeni oyuncu üyesinin katılacağını duyurdu. Diziye katılan yeni isimler arasında ise Netflix k-drama oyuncuları, bazı k-pop idolleri yer alıyor: Park Gyu-young (Sweet Home, Celebrity), Jo Yu-ri (Iz*One), Kang Ae-sim (Cennete Taşın), Lee David (Kale), Lee Jin-uk (Sweet Home), Choi Seung-hyun (a.k.a. Big Bang's T.O.P.), Roh Jae-won (Ditto) ve Won Ji-an ( DP).

Peki Bu Sezonda Neler Olabilir?

Squid Game 2. sezon da kolayca tahmin edilebileceği gibi muhtemelen milyarder olma umuduyla bir dizi ölümcül oyunu oynamak için kandırılan; yine para sıkıntısı çeken bir grup insana odaklanacak. Squid Game, 1. Sezon, dünyanın her yerinden zengin erkeklerin bu ölümcül oyunda, sonuçlar üzerine bahis yaptığını ortaya çıkartmıştı.

İlk oyun muhtemelen Kore'de kurulmuş olsa da başka bir ülkede kurulan yeni bir oyun 2. sezonun konusu olabilir. Bu arada 2022 Emmy kırmızı halısında röportaj veren Hwang, Gi-hun'un önümüzdeki sezon intikam peşinde koşacağını ve çok farklı bir karakter olarak geri döneceğini söylemişti. Ayrıca 1. sezonun, Gi-hun'un kızını görmek için Los Angeles'a giderken havaalanına gitmesiyle sona erdiğini ve işe alım görevlisini bir kez daha gördüğünde hatırlamaya değer.

Hwang ayrıca 2. Sezonun, 1. Sezonda Oyun’a liderlik eden Front Man’e daha fazla odaklanabileceğine dair ipuçları da verdi.

Squid Game 2. sezon fragmanı var mı?

Henüz değil, ancak Netflix Young-hee'nin sesini ve parlayan gözünü içeren 10 saniyelik bir teaser yayınladı.

Red light… GREENLIGHT!



Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Squid Game'in üçüncü sezonu olacak mı?

Büyük olasılıkla 3. sezon da olabilir. Aralık 2021'de Hwang, The Korea Times'a "Netflix ile ikinci ve üçüncü sezon için görüşmelerde bulunduğunu" söyledi.