Sinema salonları çoğumuz için en sevilen filmlerin izlendiği, en eğlenceli zamanların geçirildiği yerlerdir. Herkes hayatında en az bir kere dev perde karşısında izlediği bir filmi unutamaz. Zamanla değişen yapıları ve kaliteleriyle artık neredeyse ev konforuna ulaşan bu salonlarda hala dikkat edilmesi gereken unsurlar var.

1- Temizlik

Sinema salonları düzenli olarak temizlenmektedir ama gün içinde yüzlerce insanın girip çıktığı kapalı bir mekanın durumunu siz düşünün. Yerlerdeki ptlamış mısır kalıntılarını, içilip fırlatılmış kağıt bardakları ve oraya buraya yapıştırılmış sakızları bi kenara bırakın asıl sorun insanların elbiselerinden bulaşan bakterilerle mikrop cennetine dönmüş koltuklar ve koltuk kollukları. Filmlerin heyecanıyla çok aklınıza gelmeyecektir ama film bitiminde, çıkışta hızlı bir refleksle ellerinizi yıkamayı unutmayın.







2- Ses düzeni

Salonlarda ses düzeni genelde ekranı tam karşıdan gören oturma alanları için düzenlenmektedir. Haliyle kenar koltuklarda oturunlar için bu düzen diğerlerine göre daha kötü olabilir. Yapmanız gereken oturmak istediğiniz koltukları önceden gişedeyken seçmek olacaktır. Artık günümüzde bir filmin ana unsurlarından birinin ses olduğu düşünülürse gayet mantıklı bir seçim olacaktır.



3- Bardaklık

Koltuk kenarlarındaki bardaklıkları neden orada olduğunu merak edenleriniz varsa, işte size yılların gizeminin cevabı. İçilen bardakların fütursuzca salon zeminine atılması özellikle gün sonunda salonu temizleyenler için büyük sıkıntı yaratmaktadır. Zemine yayılan sıvılarında yarattığı kirlilik de ayrı bir konu. Haliyle bundan yaklaşık 20 yıl önce bu bardakların atılmaması ve koltuk seviyesinde kalması için böyle bir çözüm bulunmuş.







4- Özel kameralar

Sinema salonları ayı zamanda ilk aşkların ya da romantizmini her yerde yaşamak isteyenlerin mekanları da olarak bilinir. Güvenlik açısından bazı sinema salonlarında kızıl ötesi kameralar olduğunu bilmekte fayda var. Tabii ki bu kamera sistemleri öpüşen çiftleri belirlemek için yoklar, daha ziyade hırsızlık veya daha dikkat isteyen suçları belirlemekte kullanılırlar.