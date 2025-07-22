Star TV'den yeni dizi Çarpıntı geliyor! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’nin senaryosunu kaleme aldığı Çarpıntı dizisi yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Çarpıntı bugün sete çıktı.

Çarpıntı dizisi konusu

Yeni dizi "Çarpıntı", izleyiciyi hayata tutunma mücadelesinin, kesişen hayatların ve sırlarla dolu bir ailenin derinliklerine götürecek. Dizinin merkezinde bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde gelişen umulmadık bağlar ve buradan filizlenen aşklar yer alacak.

"Çarpıntı", karakterlerinin iç dünyalarına odaklanarak, her birinin hayat mücadelesini ve geçmişten gelen sırların günümüze etkilerini ele alacak. Dizinin, duygusal ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemesi bekleniyor.

Çarpıntı dizisi oyuncu kadrosu

Yeni dizi "Çarpıntı"nın merakla beklenen oyuncu kadrosu açıklandı. Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır'ın paylaştığı kadroda; usta oyuncu Şerif Sezer, başarılı performanslarıyla tanınan Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu ve Okan Çabalar gibi isimler yer alıyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca genç yetenekler Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş da bulunuyor.