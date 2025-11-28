Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Stranger Things final bölümü ne zaman?

Başrollerinde Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin ve Gaten Matarazzo gibi genç yıldızların yer aldığı fenomen dizi Stranger Things, uzun bir bekleyişin ardından geri dönüş yaptı.

Dizinin merakla beklenen final sezonu olan 5. sezonun ilk dört bölümü (1. Kısım) , 27 Kasım 2025 Perşembe günü Netflix platformunda izleyicilerle buluştu.

Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak?

Hikayenin devamı ve büyük final ise yılbaşı döneminde iki farklı tarihte platforma eklenecek. 5, 6 ve 7. bölümlerden oluşan ikinci kısım, 26 Aralık 2025 tarihinde yayımlanacak ve üç bölüm aynı gün izleyicinin erişimine açılacak.

Stranger Things 5. sezon bölüm isimleri ve süreleri

Final sezonundaki 8 bölüm şöyle sıralanıyor:

• The Crawl – 1 saat 8 dakika

• The Vanishing of… – 54 dakika

• The Turnbow Trap – 1 saat 6 dakika

• Sorcerer – 1 saat 23 dakika

• Shock Jock – 1 saat 43 dakika

• Escape from Camazotz – 1 saat 41 dakika

• The Bridge – 1 saat 58 dakika

• The Rightside Up – 1 saat 50 dakika

Stranger Things final bölümü ne zaman?

Dizinin hikayesini tamamlayacak olan 8. bölüm ise, yani final bölümü, 1 Ocak 2026 tarihinde izleyici ile buluşacak.

Dizi, izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkararak 1980'li yılların Indiana eyaletindeki kurgusal Hawkins kasabasını merkezine alır. Hikayenin başlangıcı ise, yakındaki gizli bir insan deneyleri tesisinde tutulan ve psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kızın (Eleven/Onbir) neden olduğu trajik bir olayla tetiklenir. Bu olay, dizinin ana tehdidi olan, düşmanca ve karanlık bir alternatif boyut olan Baş Aşağı (Upside Down) ile bizim dünyamız arasında kalıcı bir geçidin açılmasına neden olur. Kasabanın masumiyeti, Eleven'ın gizemli güçleri ve arkadaşlarının bu doğaüstü tehditlere karşı verdiği mücadele, diziyi dünya çapında bir fenomene dönüştürmüştür.