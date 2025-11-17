Netflix'in tüm dünyada izlenme rekorları kıran ve en sevilen dizilerinden Stranger Things, üç yılı aşan uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüş tarihiyle heyecan yarattı. Dizinin büyük bir merakla beklenen 5. ve son sezonu, yakında izleyicilerle buluşacak.

Hayranların sabırsızlığını dindirmek isteyen Netflix, yeni sezon için sıra dışı bir adım attı. Netflix, 5. sezonun tam beş dakikalık açılış sekansını şimdiden yayımladı.

Böylece, izleyiciler final sezonunun başlangıcına dair ilk ipuçlarını ve o meşhur atmosferi yayın tarihinden önce deneyimleme fırsatı buldu.

Stranger Things 5. sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things'in son sezonu üç parça hâlinde yayınlayacak. İlk kısım 27 Kasım'da, ikinci kısım 26 Aralık'ta, final bölümü ise 1 Ocak'ta ekrana gelecek.

Final sezonunda, Eleven'ı canlandıran Millie Bobby Brown, Hopper rolündeki David Harbour, Joyce olarak Winona Ryder, Mike rolündeki Finn Wolfhard, Dustin'i oynayan Gaten Matarazzo ve Lucas karakteriyle Caleb McLaughlin dahil olmak üzere ana kadronun tamamı geri dönerken, kadroya önemli bir Hollywood oyuncusu olan Linda Hamilton da katıldı. Hamilton'ın canlandıracağı karakterle ilgili detaylar gizli tutulsa da, hikâyeye kritik bir noktadan dahil olacağı ve son sezonun gidişatını etkileyeceği düşünülüyor.

Netflix'in final sezonu olan Stranger Things 5. Sezon'da, 4. sezonda korku saçan Vecna ana düşman olarak geri dönecek ve ilk sezona gönderme yapan açılış sahnesinde de varlığını hissettirecek. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirirken, Hawkins sakinleri de bu son epik savaş için yeniden bir araya gelecektir. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü'ne benzeterek, izleyicilere sadece Vecna'ya karşı büyük bir final savaşı izletmeyeceklerini, aynı zamanda Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevilen karakterlere duygusal vedaların da yaşanacağını belirtiliyor.