Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Survivor 2026 kadrosunda kimler var?
Uzun soluklu ve en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2026 için hazırlıklar büyük bir hızla ilerliyor. Yarışmanın başlamasına kısa bir süre kala, hem yayın tarihi hem de kadroda yer alacak ünlü isimler magazin ve sosyal medya gündemini meşgul etmeye başladı. Peki Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Survivor 2026 kadrosunda kimler var?
TV 8 ekranlarının merakla beklenen yarışma programı Survivor 2026 için hazırlıklar devam ediyor. En çok izlenen yarışmalardan Survivor'ın 2026 sezonu, beklendiği gibi Ünlüler - Gönüller formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Survivor 2026 ne zaman başlıyor?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2026 için hazırlıklar sürse de, programın resmî başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.
Ancak, geçmiş yılların yayın takvimi göz önüne alındığında programın 2025 sezonunda olduğu gibi, Ocak 2026'nın ilk haftası içerisinde ekranlara geleceği düşünülüyor.
Yeni sezonun sunuculuğunu da yine Murat Ceylan'ın yapması bekleniyor.
Survivor 2026 kadrosunda kimler var?
Survivor 2026'nın Ünlüler- Gönüllüler formatında yayınlanacak olması nedeniyle, kadroya dair çıkan isimler şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda. Resmi Survivor Türkiye Instagram hesabında yer alan kişiler şu şekilde:
Bayhan
Keremcem
Dilan Çıtak
Mert Nobre
Serhan Onat
Meryem Boz
Murat Arkın
Deniz Çatalbaş
Selen Görgüzel
Seren Ay Çetin
Survivor'da geçtiğimiz sezon yaşanan bu büyük final, izleyiciler için unutulmaz anlara sahne olmuştu. Büyük bir çekişmenin ardından, finalde Batuhan Karacakaya ile karşı karşıya gelen Adem Kılıçcı şampiyonluk kupasını kaldırarak adını Survivor tarihine yazdırmıştı.