The Unforgivable filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

10 Aralık'ta Netflix'te gösterime giren The Unforgivable, 6-12 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye'deki en popüler Netflix filmi oldu.Emmy adayı Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Emmy ödüllü ve Altın Küre adayı Richard Thomas, Linda Emond gibi isimlerin yer aldığı filmin başrolünde Oscar ödüllü Sandra Bullock yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Nora Fingscheidt oturuyor. Fingscheidt'ın ilk yönetmenlik denemesi olan Oyunbozan ilk kez 2019 Uluslararası Berlin Film Festivali'nde gösterilmiş ve Gümüş Ayı Ödülü'nü kazanmıştı. 40'ı aşkın uluslararası ödülün sahibi olan film, 2020 Oscar Ödülleri'nde Almanya'yı temsil etmek üzere seçilmişti. Peki, The Unforgivable filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Filme yakından bakalım...

THE UNFORGIVABLE FİLMİ KÜNYESİ

Yayın tarihi: 10 Aralık 2021

Tür: Dram / Gerilim

Süre: 1 saat 54 dakika

Yönetmen: Nora Fingscheidt

Senaryo: Peter Craig, Hillary Seitz and Courtenay Miles

Filmin Özeti: Cinayetten hüküm giyen bir kadın, hapisten çıktıktan sonra onu affetmeyi reddeden bir topluma yeniden girer ve terk etmek zorunda kaldığı kız kardeşini aramaya başlar.

Başroller: Sandra Bullock, Vincent D'Onofrio, Viola Davis



THE UNFORGIVABLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin çekimleri Şubat 2020'de Kanada Vancouver'da başladı ve pandemi nedeniyle ara verildikten sonra Ekim ayında tamamlandı. The unforgivable filminin konusu özetle şöyle: İşlediği şiddet suçu nedeniyle aldığı hapis cezasını tamamlamasının ardından tahliye edilen Ruth Slater (Bullock), topluma geri döner. Ancak toplum onun geçmişini unutmayı reddeder. Bir zamanlar evim dediği yerde acımasız yargılamalarla karşı karşıya kalan Ruth'un kefaret için tek umudu, bir zamanlar terk etmek zorunda bırakıldığı ve uzun süredir görüşmediği kız kardeşini bulmaktır.

THE UNFORGIVABLE HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

Oscar ödüllü Christopher McQuarrie, senaryoyu BAFTA Ödülü adayı, Britanya yapımı 3 bölümlük mini dizi Unforgiven'dan uyarladı.

THE UNFORGIVABLE FİLMİ FRAGMANI

THE UNFORGIVABLE OYUNCU KADROSU