Train Dreams filmi konusu ne? Train Dreams (Tren Düşleri) filmi oyuncuları kimler?

Yönetmen ve senarist Clint Bentley’nin, Greg Kwedar ile birlikte yazdığı Train Dreams, iki haftalık sinema gösteriminin ardından 21 Kasım tarihinde Netflix’te yerini aldı. Rotten Tomatoes’ta elde ettiği %95’lik eleştirmen puanıyla bu yürek burkan ve ilham verici Oscar adayı, pek çok diğer adaydan daha az söyleyip daha çok hissettirerek çok daha fazlasını aktarıyor.

Train Dreams filmi konusu

Denis Johnson'ın sevilen kısa romanından uyarlanan "Tren Düşleri", 20. yüzyılın başlarında Amerika'nın görülmemiş değişimlerden geçtiği bir dönemde yaşayan Robert Grainier'ın (Altın Küre adayı Joel Edgerton) dokunaklı bir portresi. Küçük yaşta yetim kalan Robert, Amerika’nın Kuzeybatı Pasifik bölgesindeki görkemli ormanlar arasında büyüyerek yetişkinliğe adım atar. Burada, içinde yaşadıkları doğa kadar etkileyici adamlarla yan yana çalışarak ülkenin demir yolu imparatorluğunun genişlemesine yardımcı olur. Duygusal bir flört döneminin ardından Gladys (Oscar adayı Felicity Jones) ile evlenir ve birlikte bir yuva kurarlar. Ancak işi gereği, sık sık eşinden ve küçük kızından ayrı kalmak zorundadır. Hayatındaki beklenmedik bir değişikliğin ardından Robert, kestiği ormanlarda ve ağaçlarda güzelliği ve acımasızlığı bir arada yaşarken yeni bir anlam keşfeder.

Kaybolmakta olan bir yaşam tarzına, sürekli değişen bir dünyaya ve en sade hayatların içinde dahi var olabilen olağanüstü ihtimallere övgü niteliği taşıyan "Tren Düşleri", artık çok eskide kalmış bir dönemi ve ancak rüyalarında görebilecekleri bir geleceğe köprüler kuran insanları konu alıyor.

Train Dreams filmi oyuncuları

Oscar adayı Clint Bentley tarafından yönetilen ve senaryosu Bentley ile Oscar adayı Greg Kwedar tarafından kaleme alınan bu film, "Sing Sing"in senaristlerini yeniden bir araya getiriyor.

Joel Edgerton Robert Grainier

Felicity Jones Gladys Grainer

Kerry Condon

William H. Macy