True Beauty dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?

K-Drama temasında son zamanların sevilen dizilerinden biri olan True Beauty dizisi 18-24 Aralık tarihlerinde Netflix’te en çok izlenen diziler arasında 9. sırada yer aldı. Dizi, ülkedeki güzellik algısını ve bu algının gençlere etkilerini işliyor.

True Beauty dizisinin konusu ne?

True Beauty, çirkin görünüşünden dolayı, alay konusu olan ve bu yüzden okul değiştiren bir kızın, yeni okulunda da eski okulundaki gibi alay edilmemesi için makyaj yaparak tamamen farklı bir dış görünüşe sahip olan Lim Joo Kyung’un hikayesinin anlatıldığı, komedi ve dram alanlarında yer alan bir Kore dizisidir.

Dizi, kendini güzel bulmayan ve çevresi tarafından sürekli değersiz görülen Lim Joo Kyung’un (Moon Ga Young), kendini güzel göstermek için makyaj yapmasıyla birlikte dış görünümündeki değişimini anlatmaktadır.

Makyajı ve gözlükleri yerine kullandığı lensleri sayesinde, normal görünümünden çok daha farklılaşarak güzel bir kız olunca, okulda popülerliği de artmış ve oldukça dikkat çeken bir öğrenci olmuştur.

True Beauty dizisi oyuncuları ve karakterleri

Mun Ka-Young dizide Saebom Lisesi'nin bir öğrencisi olan Im Joo-Kyung karakterini canlandırmaktadır. Parlak bir kişiliğe sahiptir. Ancak, görünüşü konusunda aşağılık kompleksi vardır. Bu yüzden, diğer insanlardan, yüzünü saklamak için her zaman makyaj yapmaktadır.

Cha Eun-Woo dizide bir lise öğrencisi olan Lee Su-Ho karakterini canlandırmaktadır. Saebom Lisesi'ne yeni transfer olmuştur. Görünüşü, iyi notları ve hatta harika basketbol yeteneği ile tepeden tırnağa mükemmel biri gibi görünmektedir. Herkesten gördüğü büyük ilgiye rağmen, Lee Su-Ho kimseyle ilgilenmez.

Hwang In-Yeop dizide Saebom Lisesi'nin bir öğrencisi olan Han Seo-Joon karakterini canlandırmaktadır. Yüzü ve keskin vücut hatları ile iyi bir görünüme sahiptir. Dış görünüşü, ona vahşi biri izlenimi verse de aslında kibar ve sıcak kalpli birisidir. Lee Su-Ho (Cha Eun-Woo) ile aralarında Lim Joo-Kyung (Mun Ka-Young) için bir rekabet başlar.

Park Yoo-Na dizide Saebom Lisesi'nin bir öğrencisi olan Kang Soo-Jin karakterini canlandırmaktadır. Saebom Lisesi'nin havalı ve alıngan kraliçesidir.

Im Se-Mi dizide Joo-Kyung'un (Mun Ka-Young) ablası olan Lim Hee-Gyung karakterini canlandırmaktadır.

Park Ho-San dizide Joo-Kyung'un (Mun Ka-Young) babası olan Lim Dae-Soo karakterini canlandırmaktadır.

Jang Hye-Jin dizide Joo-Kyung'un (Mun Ka-Young) annesi olan Hong Hyun-Sook karakterini canlandırmaktadır.

Kim Min-Ki dizide Joo-Kyung'un (Mun Ka-Young) erkek kardeşi olan Lim Joo-Young karakterini canlandırmaktadır.

Kang Min-Ah dizide Joo-Kyung'un (Mun Ka-Young) arkadaşı olan Choi Soo-Ah karakterini canlandırmaktadır.

Shin Jae-Hwi dizide Han Seo-Joon’un (Hwang In-Yeop) arkadaşı olan Lee Sung-Yong karakterini canlandırmaktadır.

True Beauty fragmanı