Türkan Şoray'ın yönettiği "Uzaklarda Arama" ve Müjdat Gezen'in yönettiği "Diktatör Adolf Hitler'in Hayatının Esrarengiz Yönleri" adlı filmler izleyiciyle buluşuyor. İşte ikisi yerli 5 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...

Senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı, Türkan Şoray'ın yönettiği filmde Mustafa Uğurlu, Fırat Tanış, Mehtap Bayri, Ekin Türkmen, Kaan Urgancıoğlu, Yağmur Ünal, Goncagül Sunar, Aslı Samat, Esra Ergün ve Elif Atakan rol aldı. Çekimleri İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen film, şehir merkezindeki bir Pavyon'un, yakınlardaki küçük bir kasaba olan "Uzaklar"a taşınma emrinin çıkması ve devamında yaşanan olayları mizahi bir dille anlatıyor. Yapımcılığını Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın yaptığı ve senaryosu Onur Ünlü'ye ait olan film, yaşanmış gerçek bir olaydan esinlenerek beyaz perdeye uyarlandı.Yapımcılığını ve yönetmenliğini Müjdat Gezen'in yaptığı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyuncularının ve okuldan mezun olan ünlü oyuncuların rol aldığı, "Diktatör Adolf Hitler'in Hayatının Esrarengiz Yönleri" adlı film izleyici ile buluşuyor. Müzdat Gezen'in başrolünü de üstlendiği ve Levent Kırca'ya adadığı filmin konusu şöyle:"Muammer Çetintaş pek de yeteneği olmayan bir sinemacıdır. Hayattaki en büyük ideali yönetmen ve yapımcılıktır. Senaryosunu yazdığı hikayeyi çekebilmek için babadan kalma evini ipotek ettirir. Karısı ve oğlu onu terk ederek yıllar önce Almanya'ya yerleşmişlerdir. Muammer, Almanya'ya gidip gelirken Hitler'in hayatıyla ilgilenir ve onu sinemaya aktarmaya karar verir. Ancak Amerikalı alternatif çekimlerle uğraşan bir firmanın satın aldığı film, dünyanın en kötü filmleri arasında bir numara seçilir."Üç Akademi Ödülü sahibi Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde iki Oscar ödülü bulunan Tom Hanks, avukat "James Donovan" rolünde izleyecinin karşısına çıkarken, ona üç Tony Ödülü ve iki Olivier Ödülü bulunan, Sovyet ajanı "Rudolf Aben" rolündeki Mark Rylance eşlik ediyor.Tarihi olaylardan esinlenilmiş bir "James Donovan" hikayesi olan dramatik gerilim türündeki film, Brooklyn'de bir sigorta avukatının kendisini bir anda soğuk savaşın ve Sovyetler tarafından ele geçirilen Amerikalı U-2 pilotunun değişimi için yapılacak pazarlığın ortasında bulmasını konu alıyor.Michael Fassbender, Kodi Smit-McPhee, Ben Mendelsohn ile Caren Pistorious'in başrollerinde oynadığı filmin yönetmenliğini, ünlü rock grubu Beta Band'ın müzisyenlerinden John Maclean yaptı. Çekimleri Yeni Zelanda'da yapılan film, bir kaza sonucu İskoçya'yı terk etmek zorunda kalan ve sevdiği kadının peşinden Vahşi Batı'ya yola çıkan bir gencin, yol boyunca yaşadığı olayları anlatıyor.Rob Letterman'ın yönettiği filmin başrolünde Jack Black, Amy Ryan, Dylan Minnette, Ryan Lee ve Odeya Rush yer alıyor. Korku ve macera türündeki film, R.L. Stine adlı yazarın kitaplarındaki kötü karakterlerin, gerçeğe dönüşmesiyle kendilerini zorlu bir görevin ortasında bulan 4 gencin, kasabayı kötü canavarlardan kurtarmak için giriştiği fantastik vekomik hikayeyi beyazperdeye taşıyor.