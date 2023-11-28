Yalı Çapkını dizisinde yeni gelişme: İlk senarist geri döndü

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerinde yer aldığı ‘Yalı Çapkını’ dizisinde flaş bir gelişme yaşandı.

İlk senarist geri döndü

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, geçen sezon boyunca 'Yalı Çapkını’nı yazan Günger, bu hafta eski ekiple bölümü tamamladı. Sezon öncesi ekibe veda edip 'Yan Oda' dizisini yazmaya başlayan Günger, önümüzdeki haftadan itibaren 'Yalı Çapkını'nı devralıyor.

Mehmet Barış Günger’in her iki diziyi ekibiyle beraber yazacağı konuşuluyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin son bölümünde Seyran, tüm gerçekleri öğrenmişti. Artık Pelin'in Ferit'ten bir çocuğu olacağını biliyordu.

Yeni bölüm fragmanında ise Ferit ve Seyran'ın ayrılıkları izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bakalım Ferit Seyran'ı geri kazanabilecek mi?