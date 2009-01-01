Türk sinemasının farklı dönemlerinden aşk hikayelerini konu alan filmlerini mercek altına aldık. Battaniyenizi dizlerinize çekin ve sevgilinizle birlikte bu filmleri izleyerek romantik saatler zamanlar yaşayın.

Selvi Boylum Al Yazmalım

Aşk hikayelerinden bahseden bir liste hazırlıyorsak en tepeye koymamız gereken film Selvi Boylum Al Yazmalım olmalı. Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın başrollerini paylaştığı bu film hem hikayesi hem de müzikleriyle Türk sinemasının klasikleri arasında.











Son Kuşlar

Türk sinemasının en sevdiği klişelerden biri ekonomik olarak zor duruma düşen bir ailenin kızının zengin bir ailenin oğluyla evlenmesi hikayesi. Bu hikayelerden biri de Son Kuşlar filminde işleniyor. Ancak hikayenin gidişatı, benzer hikayelere pek de benzemiyor. Filmin başrollerinde Selma Güneri ve Ediz Hun yer alıyor.











Devlerin Aşkı

Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın iki aşığı canlandırarak seyirci karşısına çıktığı filmlerden biri de 1976 yapımı Devlerin Aşkı. Osman Seden’in yönetmenliğini yaptığı filmde bir aşk üçgeni konu ediliyor.







Üç Arkadaş

Birçok eleştirmen tarafından Türk sinemasının en iyi yapımları arasında gösterilen 1958 yapımı Üç Arkadaş’ta Muhterem Nur, Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli başrolleri paylaşıyor. Kör bir kadının fakir üç arkadaş tarafından kollanması, zaman geçtikçe bir aşk hikayesine dönüyor.





Gülen Gözler

Türk sinemasındaki en eğlenceli aşk hikayelerinden birinin Gülen Gözler filmindeki Fikret ve Vecihi’nin aşkı olduğu kesin. Amatör bir pilot olan çılgın aşık Vecihi, Fikret’in evi üstünde salvolar yaparak aşkını kanıtlamaya çalışır. Evin babası Yaşar Usta’nın tek derdi ise evlerinin başlarına yıkılması korkusudur.







Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu

Bir filmde Türkan Şoray varsa, o filmde mutlaka güzel bir aşk hikayesi vardır. Bu cümleyi destekleyen filmlerden biri de 1991 yapımı Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu. Filmde bir Türk Sanat Müziği solisti olan Leyla ile Udi Cemal Bey’in yaşadığı duygusal yakınlaşma anlatılıyor.





Sevmek Zamanı

Sevmek Zamanı, Türk sinemasının en sıra dışı yapımlarından biri. Yönetmenliğini Metin Erksan’ın yaptığı 1965 yapımı film çekildiği dönemde Türkiye’de dağıtımcı bulamadığı için gösterime girememiş. Ancak Avrupa’daki sinema meraklılarının beğeniyle karşıladığı film zamanla Türk sinemasının kült yapımları arasında yer almış.







Başka Dilde Aşk

Listemize güncel Türk sinemasından bir örnekle devam edelim. 2009 yapımı Başka Dilde Aşk, sağır ve dilsiz olan Onur ile bir call center’da çalışan Zeynep’in aşk hikayesini konu alıyor. Filmin başrollerinde Mert Fırat ve Saadet Işıl Aksoy var.







