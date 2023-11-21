Yılmaz Erdoğan’dan “İnci Taneleri” dizisi geliyor! İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Merak edilen diziden ilk kareler de yayınlandı.
Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden başlayan hikâye çok yakında “İnci Taneleri” adıyla Kanal D ekranalarında izleyici karşısına çıkacak. . İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Merak edilen dizinin setinden de ilk kareler yayınlandı.
İnci Taneleri konusu
Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?
İnci Taneleri oyuncu kadrosu
BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor.