Hala Hint filmi izlememiş okurlarımıza mutlaka izlemesi gereken Hint filmlerinden bir liste oluşturduk. Bu filmlerin konularından bahsettik.

Henüz bir hint filmi izlemediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir. Ama endişelenmeyin! Sizin için harika bir liste oluşturduk. Hint filmi ilginizi çekmiyor, dahası önyargınız varsa bu listeye göz atmayı ihmal etmeyin. Hint filmi denince aklımıza renkli kıyafetler, müzik ve filmin olmazsa olmazı danslar geliyor. Hint filmlerini bunlarla sınırlamak haksızlık olacaktır. Toplumsal mesajlar veren, öğretici, düşündürücü pek çok hint filmi vardır. Hint filmlerinden oluşturduğumuz listeye göz atmadan önce Hindistan film endüstrisinden biraz bahsedelim.







Toplumsal mesajlar veren, öğretici, düşündürücü pek çok hint filmi vardır.





Hindistan Film Endüstrisi

Hindistan’ın sinema endüstrisine Bollywood adı veriliyor. Hindistan her yıl Bollywood ile Hollywood’un yüksek bütçeli filmlerini gölgede bırakacak kadar iyi yapımlara imza atıyor. Bollywood adını Bumbai şehri ve Hollywood’dan alınan ilhama borçlu. Bollywood’un en ünlü ve tanıdık yüzü ise Aamir Khan, onun bu haklı ününde filmlerinden öğrendiğimiz temel değerlerin çok etkisi var. Filmlerinin genel özelliği, geleneğin eleştirisinin yapılıp bugünü anlamamızın kolaylaştırması olarak özetlenebilir. Bu filmlerde katı ve değişmez sandığımız tüm kuralların, tabuların kendi içinde taşıdığı çelişkileri rahatlıkla görebiliriz. Hint filmi ya da Hindistan’ı konu alan filmleri izlemek isteyenler için işte listemiz!





3Idiots

Rajukumar Hirari filmi olan 3 Idiots, Hint sinemasına çok aşina olmayanlar için bile kült bir yapım. Üç mühendislik öğrencisinin hayatına ışık tutarken, dostluk kavramını irdeleyen film, eğitim sistemine getirdiği eleştirilerle de göz doldurmuştu. Film sadece Hindistan’da izlenmekle kalmamış Amerika’da da hayli dikkat çekmişti.







Barfi! Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur

Barfi sağır ve dilsiz bir gençtir, ayrıca hayat dolu ve pozitiftir. Sık sık başı belaya girer. Yaşadığı şehre taşınan bir kadınla tanıştığında daha önce hiç tatmadığı duyguları tatmaya başlar. Shruti’ye ilk görüşte âşık olur, ancak Shruti’nin ailesi Barfi gibi bir gençle olmasını istemez. Barfi’nin hem dokunaklı hem de eğlenceli hikâyesiyle zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Barfi’nin aşkında ilk aşkın naifliğini ve hafızalardan silinmeyen tadını yeniden anımsayacaksınız.







Dangal

Aamir Khan müthiş performansıyla şenlendirdiği filmde, müthiş zorluklara rağmen güreş eğitimi vermekten vazgeçmeyen bir baba olarak karşımıza çıkıyor. Kızlarıyla arasındaki ilişkileri de konu alan film kadın güreşçilerin yaşadığı zorluklara da değiniyor.







Milyoner- Slumdog Millionaire

Hindistan’ın en yoksul mahallelerinden birinde yaşayan Jamal’ın en büyük hayali, televizyondaki popüler bir bilgi yarışmasına katılıp büyük ödülün sahibi olmak. Son soruya kadar gelmeyi başaran Jamal’ı bir sürpriz beklemektedir. En iyi yabancı film Oscar’ını kazanan Hint filmi olan Milyoner, televizyonun toplum üzerindeki etkisine dair oldukça çarpıcı bir örnek.







Black

Bu Hint filmi size çok tanıdık gelecek. Türkiye’de Beren Saat ve Uğur Yücel’in oynadığı Benim Dünyam adlı film, Black’ten uyarlanmıştı. Öğretmen yol gösterendir ve gösterdiği yolda azim ve kararlılıkla yürümek ise öğrencinin çabasına bağlıdır. Sağır ve kör bir kızın hayatı, yaşadığı güçlükler, öğretmeninin inancı ve asla pes etmeyişi, hayatta neye imkânsız dediğimizi bir daha gözden geçirmemizi sağlayacak.







