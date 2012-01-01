Zenne'nin yaratıcılarından yeni film: Çekmeceler

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Zenne”nin yönetmenlerinden yine çok tartışılacak bir film geliyor. Kız çocuk cinselliğine korkusuz bir bakış sunan Çekmeceler yılın iddialı yapımları arasında...

Katıldığı yerli ve yabancı film festivallerinden, 30’a yakın ödülle dönen 2012 yapımı “Zenne”nin yönetmenleri M.Caner Alper ve Mehmet Binay çifti; yeni filmleri “Çekmeceler”in çekimlerini tamamladı. Senaryosu gerçek olay ve kişilerden esinlenilerek, M.Caner Alper tarafından kaleme alınan “Çekmeceler” (Drawers) filminden ilk kareler sosyal medyada yayınlandı.



Yönetmenler M.Caner Alper ve Mehmet Binay’ın ilk uzun metraj filmi olan “Zenne”; 2012’de Türkiye ve dünya basınında geniş yer bulurken, katıldığı yerli ve yabancı film festivallerinden de 30’a yakın ödülle döndü. Alper ve Binay çifti, yeni filmleri “Çekmeceler”in çekimlerine Aralık 2013’te İstanbul’da başladı. Temmuz 2014’te Çanakkale’de sonlanan çekimler, toplam 9 hafta sürdü. Post-prodüksiyon sürecinin yaklaşık 6 ayda tamamlanması planlanan “Çekmeceler” filmi, yıl sonunda festival serüvenine hazır hale gelecek ve 2015’te vizyona girecek. Yine gerçek olay ve kişilerden esinlenilerek, M.Caner Alper tarafından kaleme alınan “Çekmeceler”in senaryosu; Türkiye’nin pek çok önemli Oyuncusunu bir araya getiriyor. Yaklaşık 25 yıla yayılan bir hikayenin, tiyatro ve oyun motifleriyle bezenerek anlatıldığı filmde, “Deniz” karakterini Ece Dizdar, annesi “Saadet”i Tilbe Saran, babası “Ayhan”ı Taner Birsel ve üvey annesi “Ayşe”yi Nilüfer Açıkalın canlandırırken; diğer rollerde Pınar Töre, Tuğrul Tülek, Burak Altay, Gizem Erdem, Yekta Kopan ve Cengiz Coşkun yer alıyor.



Otuz ikinci yaşgünün gecesinde, kanlar içinde hastaneye kaldırılan Deniz’in, sıkça geçmişe döndüğü yoğun rehabilitasyon sürecinde, ruhundaki kilitli çekmeceler açılacak. Kız çocuk ve ergen cinselliğinin neresinden tutacağını bilemeyen aktör bir anne-babanın, kendi kompleksleri arasında kızlarının bedeninde ve ruhunda açtıkları yaralar ortaya çıkacak.