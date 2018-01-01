Zerre 18 ülkede yayında!

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Erdem Tepegöz'ün övgüler alan ilk filmi Zerre, 3 Kıtada, 6 Dilde, 18 ülkede iTunes'dan indirilebiliyor.

Seattle merkezli bir dijital dağıtım ve teknoloji şirketi olan Filmpot, yönetmen Erdem Tepegöz’ün ilk uzun metrajlı filmi Zerre’yi geçtiğimiz aylarda Türkiye, ABD, Rusya, Kanada, Almanya, Fransa ve İspanya dahil 18 ülkede iTunes dijital mağazalarında yayına çıkardığını duyurdu.



Jale Arıkan, Rüçhan Çalışkur, Özay Fecht ve Remzi Pamukçu'nun başrollerini üstlendiği Zerre filminin yapımcılığını Kağan Daldal üstleniyor. Senaryosunu da Erdem Tepegöz'ün yazdığı Zerre filminde, kızı ve annesiyle İstanbul'da hayata tutunmaya çalışan Zeynep adlı kadının hikayesine odaklanıyor. Filmin başrol oyuncularından Zeynep Arıkan Moskova Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kucaklarken, aynı festivalde En İyi Film ödülü de alan Zerre ayrıca New York, Antalya ve Malatya film festivallerinden de ödüllerle döndü.



iTunes Türkiye’de de satışa çıkan film bu ülkelerdeki sinemaseverler tarafından hem kiralama yoluyla hem de satın alma yoluyla farklı dil seçenekleri ile kolayca seyredilebilecek.